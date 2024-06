La tragica storia di Alfredo Rampi ha cambiato il modo di fare tv. La Rai ha deciso di proporre, in due serate, il racconto di una tragedia che ha segnato un’intera nazione ed è rimasta nel cuore di milioni di persone. Scopriamo insieme chi era il bambino e quando andrà in onda ‘Alfredino – Una storia italiana‘.

Alfredino – Una storia italiana: la trama e quando in tv

Era il 13 giugno del 1981 quando un bambino di sei anni, Alfredo Rampi, cadde per sbaglio in un pozzo artesiano. Il pozzo era profondo 80 metri e largo solo 30 centimetri e nei giorni seguenti si cercò di trarre in salvo il piccolo. Il fatto di cronaca nera avvenne nelle campagne di Vermicino, nei pressi di Frascati, e per questo fu soprannominato dalla stampa ‘l’incidente di Vermicino‘.

Circa 21 milioni di persone seguirono in diretta sulla Rai a reti unificate, i tentativi di recupero del bambino che però perse le vita tre giorni dopo essere caduto nel pozzo. Sul posto giunse anche l’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Ma la morte del piccolo Alfredo non fu vana: in quell’occasione fu evidenziata l’evidente impotenza dei soccorsi, nonostante gli sforzi compiuti dai volontari e dai Vigili del Fuoco. Ciò diede l’impulso alla costituzione del Dipartimento della Protezione Civile.

La Rai, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa, ha deciso di mandare in onda ‘Alfredino – Una storia italiana‘. La miniserie sarà trasmessa l’11 e 12 giugno, in prima serata su Rai1 alle 21.30.

Alla regia c’è Marco Pontecorvo che ha curato la regia anche di un altro caso di cronaca, quello su Elisa Claps. Il regista ha spiegato che in accordo con la famiglia si è deciso di non mostrare mai il bambino nel pozzo.

Il cast della miniserie Alfredino

Ecco il cast completo della miniserie “Alfredino – Una storia italiana”:

Anna Foglietta – Franca Rampi

– Franca Rampi Luca Angeletti – Ferdinando Rampi

– Ferdinando Rampi Francesco Acquaroli – Nando Broglio

– Nando Broglio Vinicio Marchioni – Elveno Pastorelli

– Elveno Pastorelli Giulia Ragazzini – Barbara Rampi

– Barbara Rampi Riccardo De Filippis – Angelo Licheri

– Angelo Licheri Daniele La Leggia – Marco Faggioli

– Marco Faggioli Valentina Romani – Mirella

– Mirella Pietro De Silva – Don Franzoni

– Don Franzoni Giovanni Calcagno – Graziano

– Graziano Giulio Scarpati – Luigi Taviani

Questa miniserie drammatica racconta la tragica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, noto come Alfredino, che nel 1981 cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, e l’incredibile sforzo di salvataggio che ne seguì.