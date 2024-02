Alfa è uno degli outsider al Festival di Sanremo 2024 dove porta il suo brano ‘Vai‘. Dopo il successo, soprattutto grazie ai social, di Bellissimissima, il cantante prova a portare sul palco dell’Ariston un nuovo tormentone. Vediamo insieme di cosa parla.

Alfa porta ‘Vai’ a Sanremo 2024: testo e significato

Due anni fa doveva partecipare a Sanremo Giovani, poi una brutta febbre lo costrinse a rinunciare all’opportunità di arrivare tra i big. Ora è di diritto tra i 30 artisti in gara al Festival di Sanremo. Grazie ai suoi successi, trainante è stato Tik Tok per il brano Bellissimissima, prova a conquistare tutti con una canzone su sonorità tra country e pop-dance.

Alfa, testo di Vai

di A. De Filippi – I. B. Scott – M. A. Jackson – A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing – Milano

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai

Il significato di Vai, canzone di Alfa

Il brano è un inno all’amore e a lasciarsi andare, vivendo appieno e senza freni i propri sentimenti: “Io voglio solo vivere, sia piangere che ridere, il cielo sarà il limite“. Vai è quindi un’incitazione a godersi la vita. Alfa con questa canzone unisce diversi generi musicali, dal rap alla dance.