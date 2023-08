Alfonso Signorini, con un video pubblicato sui canali social del Grande Fratello 2023, presenta il primo vero concorrente ufficiale di questa edizione che si preannuncia ricca di grandi novità. Il primo nome è quello già anticipato di Alex Schwazer.

Alex Schwazer, primo concorrente del Grande Fratello 2023 – Video

Il commento che accompagna il video pubblicato su Instagram riporta la seguente frase: “Di traguardi ne ha raggiunti tanti, adesso sta per aprirsi la Porta di un’altra sfida da vivere tutta d’un fiato: Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale di Grande Fratello!”. Il campione ha una sola richiesta: vuole allenarsi in casa per partecipare alle qualificazioni per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Chi è Alex Schwazer: primo concorrente del Grande Fratello 2023

Alex Schwazer è quindi il primo concorrente del Grande Fratello 2023. Il suo nome è tornato alla ribalta, dopo i trionfi sportivi come marciatore italiano e le sue vicissitudini legate al doping, grazie alla docuserie andata in onda su Netflix in 4 puntate, firmata dal regista Massimo Cappello, dal titolo Il Caso Alex Schwazer. La serie tv racconta l’incredibile vicenda sportiva e giudiziaria che ha coinvolto il marciatore azzurro durante la sua carriera sportiva.

Alex Schwazer è nato a Vipiteno, il 26 dicembre 1984 ed è cresciuto tra la località nativa e Racines. Inizia a praticare l’atletica leggera all’età di 15 anni, gareggiando nel mezzofondo, e passando alla marcia solo nella categoria allievi. Tra gli sport a cui si dedica c’è anche un periodo in cui pratica il ciclismo, sia mountain bike che su strada. Dopo questa parentesi, l’atleta sceglie di tornare alla marcia.

Schwazer come marciatore italiano vince il titolo di campione olimpico della 50 km ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008. Il campione venne squalificato fino al 2024 per doping, nonostante l’archiviazione in Italia arrivata nel 2021 del procedimento penale per doping a carico dell’atleta, che non è stata accettata dalla giustizia internazionale e dall’Agenzia mondiale antidoping.

La storia sentimentale di Alex Schwazer

Dal 2007 al 2012 è stato legato sentimentalmente alla campionessa di pattinaggio Carolina Kostner. Nel 2016 incontra Kathrin Freund, con la quale si è sposato il 7 settembre 2019 e da cui ha avuto due figli, un maschio e una femmina.

Video – Alex Schwazer al Grande Fratello