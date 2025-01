Helena Prestes è una delle protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello. La sua eliminazione ha scatenato numerose polemiche sui social con accuse da parte degli utenti di aver manovrato il televoto. Anche Alex Belli aveva espresso le sue perplessità su X in un post in cui aveva fatto notare come la preferita del web fosse proprio Helena insinuando dubbi sul programma.

Alex Belli, l’ex gieffino commenta l’eliminazione di Helena Prestes: intervista

L’uscita di Helena Prestes dal Grande Fratello ha lasciato sorpresi parecchi telespettatori. Tra questi anche Alex Belli si è espresso negativamente sia contro l’eliminazione della gieffina che contro il programma stesso. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo contattato in esclusiva e Belli, tornando sulla questione, ha chiarito il suo pensiero:

“Sono molto attivo su X e nei miei feed – oltre alle vicende di politica mondiale – seguo molto le vicende del Grande Fratello. Vedendo i feed che mi arrivavano mi risultava strano che un personaggio così forte e voluto all’interno della casa potesse cadere in un televoto in cui c’erano personaggi molto meno forti rispetto a Helena e a Shaila. La mia era una considerazione ma non volevo mettere in dubbio il sistema di voto. Alcune volte succedono cose inspiegabili, ci sono tante variabili all’interno del programma che noi non conosciamo e che anche io ignoravo quando ero nel programma”.

Alex Belli non pensa che Helena sia stata eliminata per il suo comportamento e per la lite con Jessica Morlacchi:

“Le liti ci sono sempre dopo un periodo di reclusione ma non ci vedo nulla di grave a meno che non arrivi a compiere dei gesti che poi fanno sì che il Grande Fratello prenda provvedimenti. In quel caso però non c’è stato nulla di particolare”.

Alex Belli e il paragone con Lorenzo Spolverato

In una delle puntate del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha tirato in ballo Alex Belli mettendo a paragone il suo percorso con quello di Lorenzo Spolverato. L’attore ed ex gieffino però non è d’accordo e ai nostri microfoni ha rivelato: “Rispetto alla mia edizione c’è stato uno spartiacque di una dinamica forte e mi riferisco alla dinamica del triangolo amoroso. Da lì in poi si è cercato anche nelle edizioni successive di trovare e replicare con la stessa forza di racconto il triangolo. Quello che accomuna la mia storia a quella di Lorenzo è stato proprio questo. Mi sento lontano da Lorenzo perché siamo due persone con personalità forti però siamo abbastanza distanti dal punto di vista comportamentale”.

Alex ha poi espresso il suo parere sulla storia tra Lorenzo e Shaila Gatta: “La sua storia con Shaila è interessante, lì dentro poi si amplifica tutto. Loro hanno avuto un colpo di fulmine durante il viaggio in Spagna e io li capisco tanto. Nella casa viene tutto enfatizzato, vivi come una bolla e questo ti porta a velocizzare le tappe anche in una relazione”.

Il ritorno al Grande Fratello di Alex Belli

In questa edizione del Grande Fratello ci sono stati ritorni di ex concorrenti. Pensiamo a Stefania Orlando ma anche a Eva Grimaldi che sono rientrate nella casa a distanza di anni dalla loro prima avventura nel reality. Una possibilità che però Alex Belli non contempla.

L’ex gieffino ha fatto sapere che non ha intenzione di far ritorno nella casa:

“Non rientrerei assolutamente. Sono l’uomo degli one shot. Ho sempre fatto programmi o reality, mi è stato chiesto anche in passato di farli, ho ringraziato per le opportunità successive ma ho sempre declinato in modo educata perché di fronte al lavoro non si dice mai di no. Nel caso del reality preferisco lasciare quel segno che ho lasciato nella mia edizione piuttosto che rientrare in qualcosa che ho già fatto. Il deja vu mi annoia profondamente, magari poi tra 5/10 anni cambio idea”.

Il caso Basciano-Codegoni

Alex Belli è stato concorrente nella stessa edizione del Grande Fratello a cui hanno partecipato Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Negli scorsi mesi, Basciano si è ritrovato ad essere protagonista di una vicenda giudiziaria a seguito delle accuse di stalking mosse dall’ex gieffina nei suoi confronti. Una vicenda delicata e drammatica visto che la coppia condivide una figlia, Celine Blue.

Alex Belli ha espresso profondo dispiacere per quanto sta accadendo: “Sono vicino ad entrambi. Di fronte a queste vicende penso che sia opportuno astenersi. Io auguro ad entrambi di poter trovare la pace per loro, per la bambina, per la famiglia. So che stanno vivendo un periodo molto complicato e spero che riescano a risolvere la situazione senza ricorrere a giudici, avvocati, pm. Mi dispiace davvero tanto”.