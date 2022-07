E’ il personaggio più longevo della soap Il Paradiso delle Signore. Alessandro Tersigni interpreta Vittorio Conti dalla prima puntata. Il pubblico ha apprezzato fin da subito il suo lato fragile e romantico. C’è da dire però che Vittorio Conti non sia particolarmente fortunato in amore. Negli anni ha perso la testa per donne che o non hanno corrisposto il suo sentimento oppure che l’hanno poi deluso lasciandolo crogiolare nell’amarezza. Vittorio Conti non è fortunato in amore ma nel lavoro è apparso sempre determinato a raggiungere i suoi obiettivi.

Il magazzino del Paradiso delle Signore si regge sulle sue spalle e nonostante i vari ostacoli ha continuato la sua attività. Nella prossima stagione, Vittorio Conti si troverà a lavorare fianco a fianco con l’ex consuocera Adelaide di Sant’Erasmo. C’è da scommettere che il loro rapporto non sarà dei migliori. Nell’intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Alessandro Tersigni parla di cambiamenti importanti nella vita di Vittorio Conti e non solo dal punto di vista lavorativo. Vittorio Conti è pronto a lasciarsi alle spalle il matrimonio con Marta Guarnieri e a voltare pagina. Abbiamo chiesto all’attore di fare poi un bilancio in merito al personaggio che interpreta ormai da anni. Alessandro Tersigni ha risposto: “Ho riflettuto molto su questa domanda. Vittorio Conti mi ha dato tantissimo. Mi ha regalato il senso del dovere e mi ha fatto comprendere meglio l’attaccamento al lavoro. E’ un personaggio in continua evoluzione e c’è ancora tanto da raccontare. Potremmo raccontare Vittorio Conti ancora fino agli anni 90 e lo stesso vale per Il Paradiso delle signore. Ci sono sempre tante storie e ogni persona che lavora nel magazzino ha dei sogni nel cassetto da realizzare”.

Alessandro Tersigni, l’intervista

Una dichiarazione che sembrerebbe scongiurare dunque il pericolo di una chiusura della soap. Secondo alcune indiscrezioni infatti questa potrebbe essere l’ultima stagione del Paradiso delle Signore anche se c’è la speranza che gli ascolti possano cambiare ancora una volta le sorti.

Alessandro, in questa nuova stagione ci saranno cambiamenti importanti per Vittorio Conti. Cosa succederà?

Ci saranno dei cambiamenti lavorativi importanti. In questa stagione toccheremo tanti fatti storici, dalla morte di John Kennedy al disastro del Vajont. Per Vittorio sarà un anno particolare perché conoscerà nuove persone, in particolare una. Sarà un incontro speciale.

Da sette anni vesti i panni di Vittorio Conti. Facendo un bilancio, cosa pensi di aver dato tu a Vittorio e cosa pensi invece abbia regalato Vittorio a te?

Intervista Video ad Alessandro Tersigni