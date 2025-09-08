La seconda stagione di Team Jay la serie animata che ha conquistato tutti con le sue avventure ispirate al mondo dello sport debutta l’8 settembre alle 9:30 su Super!, il brand di Paramount per bambini e ragazzi in onda sul canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky. Ambassador dell’iniziativa Alessandro Matri, Legend della Juventus che noi di SuperGuidaTV abbiamo intervistato per farci raccontare il suo avvicinamento al progetto Paramount.

Intervista ad Alessandro Matri

Alessandro, Legend della Juventus e Ambassador per questo progetto: che emozione ti fa sapere che oggi sei un punto di riferimento anche per i più piccoli attraverso una serie animata come Team Jay?

“Fa piacere, perché appunto avendo due bambine mi piace entrare nel loro mondo, mi piace farmi conoscere anche dai più giovani, visto che ormai ho smesso da 5 anni, quindi i più giovani non è che si ricordino molto di me da calciatore. Però mi piace che la Juve mi abbia preso in considerazione per questo cartone animato, perché rispecchia molto i miei valori, rispecchia molto quello che ho voluto dimostrare e fare nella mia carriera”.

Il tuo soprannome era “Mitra Matri”: quanto di quell’energia e di quella grinta ritrovi nei valori che trasmette Team Jay come squadra, impegno e inclusione?

“Il soprannome mi è stato dato, non è che ero un giocatore che emanava cattiveria, ero un giocatore che, più che energia e cattiveria, nella mia carriera ho vissuto il calcio con molta energia e molta passione. Credo che quello che esca anche dal cartone animato sia la voglia di affrontare le sfide con la massima umiltà, con il massimo impegno, con la voglia di risolvere i problemi con l’aiuto della squadra”.

Che consiglio daresti a chi sogna un futuro nello sport?

“Il consiglio più semplice è di vivere al meglio le cose, di farle con passione e di cercare di divertirsi, perché l’obiettivo finale è molto lontano e quindi credo che approcciarsi con divertimento, vivere al meglio l’ambiente che si frequenta, sia quello che ti permette di arrivare al campo o in qualsiasi sport con la massima serenità”.

Federica Nargi ha partecipato a Ballando con le Stelle: tu scenderesti in pista?

“Ho fatto 20 secondi di ballo e mi sono bastati. Per il momento non sono molto portato e sono stato molto imbarazzato per quei pochi secondi”.

Federica in occasione del tuo compleanno, ti ha scritto una dedica bellissima. Ti ha emozionato?

“Stiamo insieme da 16 anni e ormai è un rapporto consolidato, fa piacere tenere sempre vivo il rapporto e ricevere i complimenti dalla propria compagna”.

Come vedi la Serie A quest’anno, le tue 4 favorite?

“Quattro? No, mi aspetto una stagione molto equilibrata, un campionato molto equilibrato, perché il Napoli che ha vinto il campionato lo metto ancora prima nella griglia di partenza, però anche l’Inter, Milan e Juve sono squadre che stanno dimostrando di avere una grande struttura dietro, di aver iniziato così così l’Inter e il Milan il campionato, però c’è molto equilibrio, quindi sono curioso di vedere l’andamento di questo campionato. Non do’ così scontata la vittoria di una squadra in particolare”.

Intervista Video

Personaggi principali della serie Team Jay

Ogni protagonista ha caratteristiche uniche, che lo rendono facilmente riconoscibile e

vicino al pubblico dei bambini.