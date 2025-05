Dal 2 giugno su Raiuno riparte Unomattina estate. Alla conduzione ritroveremo Alessandro Greco che sarà affiancato quest’anno da Carolina Rey che prende così il posto di Greta Mauro. Non mancheranno tematiche legate all’attualità, a temi sociali con un occhio anche al mondo dello spettacolo.

Unomattina Estate, intervista esclusiva ad Alessandro Greco

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Alessandro Greco. Il conduttore si è detto felice per la fiducia rinnovata da parte della Rai che per il secondo anno consecutivo lo ha voluto al timone del programma: “Si può stare più comodo quando si ha un rapporto in esclusiva con un’azienda, in questo caso con la gloriosa Rai. Dobbiamo spiegare al pubblico che a volte il talent cioè il professionista ha un accordo che può essere annuale e in quel caso sta più tranquillo. Quando invece non si ha un contratto in esclusiva essere riconfermato a distanza di un anno non è una cosa scontata. C’era l’entusiasmo l’anno scorso ma quest’anno questo entusiasmo ha un sapore diverso per certi versi anche più significativo che è quello della riconferma. Ciò vuol dire che uno ha seminato e ci sono stati raccolti buoni”.

Nonostante non abbia una presenza continua in televisione, Greco continua ad essere uno dei conduttori più apprezzati e amati dal pubblico. Il conduttore si emoziona e dice: “E’ un enorme privilegio, un grande orgoglio, mi emoziona sempre, lo vedo, lo leggo quello che il pubblico mi fa quando ci sono. Sicuramente mi farebbe piacere avere maggiore continuità ma faccio quello che mi viene chiesto di fare. Il fatto di esserci meno mi fa apprezzare di più quello che dice o che fa il pubblico e probabilmente è la stessa cosa anche per loro”.

Proprio lo scorso anno un plebiscito popolare sui social aveva candidato Greco come sostituto di Amadeus ad “Affari tuoi”. Sappiamo tutti che non è andata così ma che a prendere le redini del game è stato Stefano De Martino. E proprio su di lui, Greco ha speso parole di stima: “E’ bravissimo e non lo devo dire io. La parabola ascendente che sta portando avanti Stefano è molto bella, gli va reso onore per questo perché mentre per me condurre non è altro che la realizzazione di quello che ho sempre fatto passare dal mondo della danza a costruirsi e a diventare conduttore non è un’operazione semplice. E’ bravo, è spontaneo, è bello e quindi il pubblico è in visibilio”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Greco se parteciperebbe mai a Ballando con le Stelle. La sua risposta è stata chiara: “Milly Carlucci ha capito che mi poteva far ballare solo dentro ad una maschera quando mi ha chiamato alla prima edizione de Il Cantante mascherato dove io ero il mastino napoletano. Credo che abbia capito anche Milly che è meglio che io balli dentro ad una maschera e basta”.