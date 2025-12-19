Dopo averlo visto nel ruolo di Dante in ‘Un Professore 3‘, Alessandro Gassmann interpreterà quelli dell’avvocato Guido Guerrieri. L’attore è infatti il protagonista di una nuova serie Rai dal titolo “Guerrieri – La regola dell’equilibrio“, basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni sul suo personaggio e sul prossimo Sanremo.

Intervista all’attore Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann ora diventa avvocato nei panni di Guerrieri. Cosa succederà?

“Sono due persone distinte, molto diverse e lontane tra loro. Guerrieri è una serie che amo tantissimo, nella quale ho aspettative molto alte, ed è tratta dai romanzi di grandissimo successo di Gianrico Carofiglio. Si tratta di una collana di romanzi giuridici fortissimi e Gianluca Tavarelli ha fatto la stessa cosa per quanto riguarda la serie che è di altissimo livello, con un cast fantastico ed è ambientata in una Bari meravigliosa.

È una serie che commuove, fa riflettere, fa arrabbiare, fa ridere, fa tutto quello che secondo me una serie televisiva e anche un film dovrebbe fare: far nascere emozioni in chi la guarda”.

Si parla tanto di giustizia in senso negativo, in questo caso vediamo anche un lato buono della giustizia?

“Noi vediamo della giustizia tutto, vediamo i problemi ma anche i successi. Qui parliamo di un grandissimo avvocato penalista che risolve case di omicidio in gran parte e che lo fa con grande intelligenza e con sapienza.

Penso che sia una serie che racconta la giustizia in maniera equilibrata. Sappiamo quali sono i problemi della giustizia nel nostro paese, ma sappiamo anche che, ogni tanto, ci sono persone che lavorano nel campo giuridico di grandissima qualità e che risolvono i problemi delle persone”.

Che emozione è stata per te andare al Parlamento europeo?

“Andrò il 14 gennaio per parlare di Green, di questo lavoro che ho fatto con Annalisa Corrado che si chiama ‘Green Heroes’, sono ormai tanti anni che promuoviamo aziende italiane che lavorano in un’economia ecosostenibile. Mi fa piacere che mi sia data attenzione all’Europarlamento e spero di trovare collaborazioni lì come le ho trovate in Italia”.

Si è chiuso Un Professore 3, un commento?

“Sono andate in onda le ultime due puntate del Professore, devo ringraziare il pubblico che ci ha storicamente seguito, spero che queste ultime due puntate divertano e anche emozionino. E arrivata la maturità per i ragazzi non per Dante Balestra che rimarrà, come potete immaginare, immaturo a vita”.

Tuo figlio Leo sarà a Sanremo in gara tra i big, lo vedrai?

“Io Sanremo lo guardo solo quando canta il mio cantante pop preferito. Quest’anno ci sarà e quindi guarderò Sanremo”.