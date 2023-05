Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023. La coppia ha lasciato il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 a pochi giorni da una nuova puntata. Il motivo? Al momento è ancora da capire, ma durante la puntata di lunedì 8 maggio Alvin aveva comunicato di un piccolo problema di salute di Simone.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato l’Isola dei Famosi 2023: perché? il motivo

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, una delle coppie della ex tribù degli Accopiados, ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2023. A poche settimane dall’inizio del reality show in Honduras sono insorti i primi problemi per la coppia. A cominciare dal malore che ha colpito Simone costringendolo a lasciare momentaneamente il gioco. Durante l’ultima diretta, infatti, era toccato ad Alvin rassicurare amici e familiari di Simone sulle condizioni di salute del concorrente costretto a lasciare il gioco per un calo di pressione.

“Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni. Ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull’isola, ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto” – le parole di Alvin durante l’ultima diretta dell’Isola. Un ritorno in gioco che non ci sarà, visto che la coppia ha deciso di abbandonare il programma come confermato dal comunicato stampa del reality show:

Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini tornano in Italia

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di rientrare in Italia e lasciare l’avventura de L’Isola dei Famosi 2023. Tra i motivi che hanno spinto la coppia ad abbandonare il reality show di Canale 5 potrebbe esserci anche l’evolversi del gioco. Durante l’ultima puntata, infatti, Ilary Blasi aveva sciolto la tribù degli Accopiados annunciando che tutti avrebbero giocato come concorrenti singoli.

Una scelta che ha fatto infuriare Alessandro Cecchi Paone: “restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi“. La Blasi dallo studio ha cercato di far ragionare il conduttore: “prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta, facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo“. Alla fine c’è poco da chiarire visto che Alessandro e Simone hanno preferito lasciare l’Isola.