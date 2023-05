Alessandra Mele è una delle rivelazioni di questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantante, che rappresenta la Norvegia, è nata e vissuta in Liguria. Il suo brano, Queen of kings, ha raggiunto milioni di ascolti sulle principali piattaforme di streaming musicali. Il successo internazionale l’ha portata a produrre anche una versione in italiano del suo brano. Vediamo insieme chi è nel dettaglio Alessandra Mele e di cosa parla la sua canzone.

Eurovision 2023, chi è l’italiana Alessandra Mele

Alessandra Mele nasce il 5 settembre del 2002 a Pietra Ligure, in provincia di Savona, da padre italiano e mamma norvegese. Trascorre la sua infanzia a Cisano sul Neva per poi trasferirsi in Norvegia. Sin da piccola il suo sogno è stato cantare come ha raccontato in alcune interviste. Inizia da bambina a prendere lezioni di canto e pianoforte, partecipando anche ad alcuni concorsi canori in Italia. Ma il successo arriva quasi per caso in Norvegia. Lo scorso anno decide infatti di partecipare alla versione locale di The Voice e parallelamente inizia gli studi al Lillehammer Institute of Music Production. A gennaio vince il Melodi Grand Prix, una sorta di Festival di Sanremo norvegese, votata sia dal pubblico che dalla giuria. Grazie a questa vittoria, è scelta per rappresentare la Norvegia all’Eurovision 2023.

Queen of king: testo e di cosa parla

Il suo brano, Queen of kings, è stato certificato disco di platino. Alessandra Mele ha spiegato a Tv, Sorrisi e Canzoni di cosa parla:

“Significa “Regina dei re” perché parla di questa dea, una regina che non è perfetta: per me è un messaggio importante, essere perfetti nell’imperfezione. Questa regina non ha paura di cadere, dice: guardami cadere e guarda mentre mi rialzo con la luce che emano. È un messaggio che mi sta a cuore”.

La canzone ha una intro in italiano e un ritornello molto orecchiabile che si presta a molti video sui social. La cantante è famosa soprattutto su Tik Tok dove realizza numerosi filmati per i suoi follower. Poco invece si sa della sua vita privata.

La traduzione di Queen of Kings

Lei, Regina dei Re che corre così veloce

Battendo il vento

Nulla al mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali

Lei, la Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia

Ha gettato le chiavi

Lei sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Ha i capelli corvini

Sono scuri come la notte

Occhi di ghiaccio – fuori dalla vista, fuori dalla vista

Il suo cuore, nonostante, è caldo e luminoso

Il suo sorriso risveglia la luce del Nord

Guardando fuori chiama

Lai Lai-Da-Dai Dai-Da

Chi conquisterà tutto, tutto?

Il suo nome è Lei, Regina dei Re che corre così veloce

Battendo il vento

Niente al mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali (Hey!)

Lei, Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia

Ha buttato via le chiavi

Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Una pietra di fuoco forgiata nelle fiamme

La carta più selvaggia – fai girare il gioco, fai girare il gioco

Non si può rimanere uguali in questo mondo di cambiamenti

Non temere il dolore, ma spezza la catena

Guardando fuori, lei chiama

Lai Lai-Da-Dai Dai-Da

Chi conquisterà tutti?

Il suo nome è Lei, la Regina dei Re che corre così veloce

Battendo il vento (Hey!)

Niente in questo mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali

Lei, Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia

Ha buttato via le chiavi (Ehi!)

Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Il suo nome è Lei, la Regina dei Re che corre così velocemente

Battendo il vento (Hey!)

Niente in questo mondo può fermare il dispiegamento delle sue ali

Lei, Regina dei Re, ha rotto la sua gabbia

Ha buttato via le chiavi (Ehi!)

Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud

Ehi!