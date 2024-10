Nella scuola di Amici Maria De Filippi è in crisi l’influencer spagnola Teodora, tra le allieve sotto esame, al centro di una nuova querelle. Sui social sono virali le immagini di uno scontro che nasce per un compito voluto da Alessandra Celentano, aperto indistintamente a tutte le allieve del talent-show. Una prova inaspettata comprensiva di un’annessa classifica stilata dalla maestra, che la collega insegnante di danza Deborah Lettieri disapprova e a cui replica con un suo nuovo compito destinato alle ballerine della scuola. Tra le altre novità, come il compito assegnato a Luk3, Teodora risulta essere l’elemento tra le ballerine più debole, tanto da finire in lacrime.

Amici 24: si accende lo scontro tra le maestre di danza Alessandra Celentano e Deborah Lettieri!

Così come trapela dai nuovi appuntamenti del daytime di Amici 24, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 23 e il 24 ottobre 2024, con il suo compito Alessandra Celentano mette in discussione non solo le proprie allieve, ma anche le altre concorrenti. Una scelta che la diretta rivale contesta in una convocazione delle pupille in sala studio, dopo la rivelazione delle classifiche con i voti della Celentano.

“La maestra fa un compito con le allieve degli altri, come se fosse il guru della Danza…“, é la frecciatina della sostituta di Raimondo Todaro, ad Amici 24. Teodora Olivia Martinez, tra le allieve, é tra le più criticate dalla Celentano, ritenuta non abbastanza femminile e in più lenta nell’apprendimento in materia della Danza. Peraltro, la bionda spagnola, tra le allieve-icone TV più seguite di Amici 24 sui social, risulta avere la media dei voti più bassa al termine della staffetta di ballo.

Ma ecco che la Lettieri stabilisce una sua prova aperta a tutte le ballerine, con tanto di giudizio in una classifica personale. I risultati della nuova classifica, così come i giudizi della Celentano, finiscono per generare disordine e discussioni nella scuola, a distanze debite così come anche in dei faccia a faccia tra le allieve protagoniste di Amici 24.

Rebecca – come Teodora, allieva della Lettieri – comincia a sentire il peso dell’attenzione generale, additata come la “prima della classe” dai voti alti che non meriterebbe. Si sentirebbe derisa dalle compagne, tra le reazioni a caldo alle classifiche di gradimento. “Avete riso della mia ‘volgarità’ (allude al giudizio della Celentano)”, lamenta. Ma prontamente Alessia Pecchia, pupilla della Celentano, si difende dall’accusa: “Ma non posso essere contenta e ridere per il sette avuto come voto da Elena D’Amario?”.

Teodora é bocciata dalla Celentano: le classifiche di Danza fanno discutere

Più autocritica è la reaction spagnola, Teodora, che reduce dallo sfogo in lacrime, al confronto con la Celentano che la esorta ad un cambiamento per la conferma del banco, promette più impegno. Del resto la mentore insieme all’esercito di fan attivi su Instagram la supportano, difendendola dalla collega avversa alla convocazione delle allieve. “Teodora non è sensuale? Un problema suo!”, esclama Deborah. Poi, la stessa Lettieri rispedisce alla mittente l’accusa velata di una mancata obiettività nelle valutazioni.

La maestra Celentano contesta a sua volta la collega, ritenendo ad esempio che “Rebecca non sarebbe da nove… ma un po’ volgare”. Teodora “non la trovo femminile, per niente”. “Alessia…5?!? In realtà la mia allieva è molto giusta”, prosegue piccata. Da qui, quindi, la sentenza definitiva di Alessandra: “io avrei dato la sufficienza a tutte le allieve, tranne Rebecca e Teodora”.

Nel circuito canto di Amici, Diego fa pace con il maestro Zerbi e Luk3 supera il compito!

Ad Amici 24, in vista della puntata ufficiale prevista nel weekend, proseguono anche i pomeridiani di canto. Tra le altre novità, Diego Lazzari registra un chiarimento con Rudy Zerbi, dopo che il maestro lo ha tacciato di ipocrisia per la scelta di escludersi dalle votazioni della classifica dei cantanti. “Hai tanto da dare“, conferma il talentscout la maglia all’allievo, esortando il giovane ad esprimere il suo pensiero e a mettersi in discussione, senza subire condizionamenti esterni.

Poi, è la volta di una cover in lingua inglese per Luk3. Il cantante allievo di Lorella Cuccarini supera con la sufficienza piena la sfida lanciatagli da Anna Pettinelli. Entrambe le insegnanti lo promuovono con un 6!