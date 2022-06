Il rifiuto di un autografo può diventare un caso mediatico che genera “odio” nei confronti dell’artista? Evidentemente a questa domanda la risposta è si, visto quello che sta succedendo in queste ore alla cantante Alessandra Amoroso. Non si può scatenare odio nei confronti di una persona solo perchè ha rifiutato un autografo spiegando anche il perchè di questa scelta direttamente alla persona che le aveva chiesto l’autografo.

Alessandra Amoroso, scoppia la polemica per un autografo mancato

L’ex star di Amici venerdì scorso era in Piazza del Popolo a Roma, all’evento “Tim Summer Hits”. Scesa tra il pubblico per salutare i suoi più affezionati fans, ha rifiutato di firmare un autografo su un cuscino. La scena è stata filmata e mostra Alessandra Amoroso spiegare il motivo del gesto: “Se lo faccio a te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle” – Spiega l’artista.

I commenti contro l’artista

Il video, caricato su TikTok, diventa virale in pochissimi minuti scatenando polemiche infuocate. Tanti gli utenti del social network che accusano la Amoroso di “mancanza di umiltà”. Qualcuno scrive: “Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimango male…”. E ancora: “Mi spiace che non abbia fatto un cavolo di autografo! Tutti superstar, bah”.

La replica di Alessandra Amoroso

Dopo le aspre critiche ricevute dai suoi fans, la cantante salentina decide di replicare alla polemica attraverso una Instagram stories: “Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente”.

La cantante conclude scrivendo: “Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore… Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.

Il video del momento del rifiuto dell’autografo da parte di Alessandra Amoroso