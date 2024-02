Alessandra Amoroso ha letto alcuni insulti ricevuti dagli haters e si commuove durante una conferenza stampa che si è tenuta prima della serata iniziale del Festival di Sanremo 2024. La cantante ha riportato i commenti che le sono arrivati sui social. Insulti, offese e parole che hanno ferito profondamente la Amoroso costringendola ad andare via dall’Italia. Vediamo insieme cosa ha raccontato alla stampa.

Alessandra Amoroso si commuove e parla del suo momento no dopo gli insulti degli haters

Tutto per un mancato autografo ad un fan nel 2022. Le parole a volte possono essere molto pesanti e ferire profondamente chi le riceve. Questo è accaduto ad Alessandra Amoroso che da cantante amata (non a caso vinse Amici) si è ritrovata a essere un bersaglio degli haters. Era il 2022 quando divenne virale un filmato in cui la Amoroso non firmava un autografo. Da quel momento la cantante è stata travolta da un’onda di odio. Leoni da tastiera che dietro un cellulare o un pc hanno rivolto alla Amoroso offese che l’hanno portata a fuggire dall’Italia.

“Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente“.

La Amoroso ha voluto condividere con la stampa gli insulti degli haters: da chi le augurava la morte a chi l’ha insultava per il suo aspetto fisico, passando per chi faceva anche chiare avance sessuali. Parole che hanno spinto la cantante a scappare in un paese straniero:

“Mi hanno ferita profondamente e, mentre soffrivo, l’unica reazione è stata la rabbia. Poi ho capito non solo stava impattando su Alessandra cantante, ma anche su Alessandra persona. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c’è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Sentivo la necessità di stare lontano. Solo una mattina di febbraio del 2023 dopo una chiamata del mio migliore amico mi sono detta di dover tornare in Italia e affrontare quello che avevo lasciato. Quando sono rientrata in Italia ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare prospettiva nuova. Mi sono riavvicinata alla musica“.

La cantante porta a Sanremo il brano ‘Fino a qui tutto bene’

La Amoroso ha anche spiegato di aver aspettato a partecipare a Sanremo fin quando non avesse un brano all’altezza della kermesse. Poi, dal suo dolore e dalla sua rinascita, è nato ‘Fino a qui tutto bene‘ che è stato scritto anche in collaborazione con Takagi & Ketra.

“Non è importante la caduta e neanche l’atterraggio, ma come ci si rialza e cosa si decide di imparare da quella caduta. Così è nata ‘Fino a qui’. È un abito che mi sono cucita addosso, ma che può adattarsi a tutti“.