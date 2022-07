Dopo la vittoria ad Amici 18 e la partecipazione al primo Festival di Sanremo di Amadeus, Alberto Urso annuncia la sua entrata nel gruppo di fama internazionale The Tenors. Maggiori informazioni, nell’articolo che segue.

Alberto Urso: nuovo membro del gruppo internazionale The Tenors

Ad annunciare il nuovo progetto in cui sarà coinvolto è stato proprio Alberto Urso dal suo profilo Instagram. Una foto che lo vede insieme al gruppo The Tenors composto da Victor Micallef, Fraser Walters e Clifton Murray. Si tratta di un gruppo internazionale che ha nel proprio repertorio la musica pop operistica.

Ecco le parole dell’annuncio di Alberto Urso:

“Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, The Tenors! Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!! Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!”

Alberto Urso nel gruppo The Tenors: ecco, le reazioni social

Dopo l’annuncio di Alberto Urso molti suoi colleghi e amici hanno commentato la notizia. Tra tutti spiccano Giordana Angi con la quale ha non solo partecipato alla stessa edizione di Amici di Maria De Filippi ma hanno davvero un rapporto speciale. Poi, hanno commentato anche Giulia Stabile e Raffaella Mennoia con “se non canti te in tutto il mondo…” e non poteva mancare Rudy Zerbi che l’ha sempre sostenuto.

Tra gli altri con un commento abbastanza copioso anche Gemma Galgani:

“Caro Alberto, le tue indiscusse qualità vocali sono state note a tutti da subito, ma tu hai sempre saputo accompagnarle con l’umiltà e la spontaneità che ti caratterizzano e che non devi perdere mai! Mi congratulo infinitamente per questo traguardo meraviglioso che hai raggiunto, entrando a far parte dei Tenors, gruppo di fama internazionale, a cui porterai in dono il tuo talento. Ti mando un abbraccio con una citazione di Steve Jobs che potrà tornarti utile: “Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la pura perseveranza”.

E tu… di perseveranza, impegno costante e professionalità… ne hai da vendere! Un forte abbraccio Alberto , con affetto ! Gemma ❤️”