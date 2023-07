Le sue parole durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta avevano lasciato il pubblico senza parole. Dopo aver visto il via vai di conduttori, il pubblico temeva che anche Alberto Matano fosse vicino all’addio. I fan più accaniti possono invece tirare un sospiro di sollievo. Matano sarà al timone della prossima edizione de La Vita in diretta. Il popolare giornalista ha preso parte alla presentazione dei palinsesti Rai che si è svolta a Napoli lo scorso 7 luglio.

Alberto Matano, intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Alberto Matano che si è detto orgoglioso per gli ascolti record ottenuti dal programma de La Vita in Diretta. Un programma che si conferma sempre più una garanzia per la Rai che nella prossima stagione ha deciso di cambiare rotta privilegiando sempre di più l’informazione: “E’ stato il mio quinto anno consecutivo alla conduzione. Sono emozionato e carico come il primo giorno. Sento addosso la responsabilità di questi risultati che ci spingono a fare sempre di più e meglio”.

Nelle ultime settimane, erano circolati dei rumors che parlavano di un possibile addio al programma. Le parole di Matano erano apparse enigmatiche ma ai nostri microfoni, Matano ci ha tenuto a rassicurare tutti: “Non ho mai provato stanchezza perché il pubblico ci vuole bene, ci segue e ci aspetta. Sono abituato a vedere giorno per giorno quello che succede. La prospettiva di adesso è di rifare La Vita in diretta. Quello che succederà dopo non lo so ma l’auspicio per il futuro è di trovare una squadra di lavoro come quella che ho”.

Dal prossimo anno, Alberto Matano si troverà a “duellare” con Myrta Merlino dopo l’addio di Barbara D’Urso. Il conduttore non ha mai fatto mistero di nutrire stima nei confronti della D’Urso. Ai microfoni di SuperGuida TV, Matano ha rivelato: “Siamo stati sempre competitor con rispetto reciproco. E’ evidente che ci sia un cambio che richiama di più quello che facciamo noi e cioè un racconto giornalistico. Per quanto riguarda Myrta Merlino, è una collega e un’amica nei cui confronti nutro profonda stima. Sono sicuro che sarà una bella sfida all’insegna del rispetto reciproco, anche al di fuori della televisione”.

In conclusione della chiacchierata, abbiamo chiesto ad Alberto Matano se si senta pronto per un salto in prima serata: “Di salti ne ho fatti tanti ma chissà in futuro cosa succederà. Per il momento faccio ancora La Vita in diretta che è comunque una sfida impegnativa”.

Intervista video ad Alberto Matano