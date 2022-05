In occasione della festa della mamma, il prossimo 8 maggio 2022, Mediaset ha deciso di valorizzare il ruolo molto importante delle mamme in seno alle famiglie italiane e di tutto il mondo. Un vecchio detto dice: “La mamma è sempre la mamma”. Ed è così.

Al via la campagna Mediaset per la “festa della mamma 2022”

Nelle reti Mediaset saranno dunque presenti spot, approfondimenti news e rassegne cinematografiche in occasione della festa della mamma, con un occhio particolare alle mamme ucraine rifugiate nel nostro Paese con i loro bambini. Anche una ricorrenza come la “Festa della Mamma” può essere un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e ringraziare tutte le madri che sostengono e guidano le nostre famiglie.

In occasione della Festa, Mediaset lancia una campagna multi genere promuovendo diverse iniziative. Ecco quali:

Da venerdì 6 maggio su tutte le reti tv Mediaset e sulle radio del gruppo andrà in onda uno spot dedicato a tutte le mamme con hashtag #tivogliobenemamma.

su tutte le reti tv e sulle radio del gruppo andrà in onda uno spot dedicato a tutte le mamme con hashtag #tivogliobenemamma. Sabato 7 maggio spazio in seconda serata ad uno speciale del TG5 trasmesso su Canale 5 dal titolo “Mamma, come lei nessuno”. Un approfondimento di attualità e costume sul ruolo delle madri nella nostra vita.

spazio in seconda serata ad uno speciale del trasmesso su Canale 5 dal titolo “Mamma, come lei nessuno”. Un approfondimento di attualità e costume sul ruolo delle madri nella nostra vita. Domenica 8 maggio, su La5 una serie di film che hanno come protagonista la mamma. Tra i titoli che vedremo: “Mamma Mia!”, “The perfect man”, “Una mamma per amica”, “Mothers and Daughters” e “Baby Mama”.

Mediaset in collaborazione con la Caritas in aiuto delle mamme ucraine e dei loro figli

In più, sempre in occasione della “Festa della Mamma”, Mediaset in collaborazione con Caritas Italiana ha avviato una campagna di aiuto a un gruppo di mamme ucraine rifugiate in Italia con i loro bambini.

Mediaset si impegnerà a dare sostegno a queste mamme per i primi sei mesi garantendo loro vitto, alloggio, assistenza sanitaria, supporto e sostegno psicologico, assistenza linguistica e culturale e tutto quanto potrà servire alle necessità specifiche di ogni singola famiglia .

Questo supporto fornito dall’azienda va ad integrare il già valido aiuto dei telespettatori che, dallo scoppio della guerra ad ora, si sono impegnati a donare attraverso una raccolta fondi televisiva oltre 2,5 milioni di euro per l’assistenza alle famiglie ucraine colpite dalla guerra.

Auguri a tutte le mamme!