L’ospitata di Mickey Rourke a Live non è la d’urso è stata l’occasione per ricordare i grandi successi cinematografici dell’attore americano tra cui ovviamente figura quello che lo ha reso celebre e consacrato al mondo come sex symbol, ci riferiamo al film 9 settimane e 1/2 con Kim Basinger della quale è rimasto iconico il suo spogliarello. Ed ecco allora che Aida Yespica ieri sera in puntata ha imitato quella scena. Il Video Mediaset del momento.