Tutto pronto per l’ultimo appuntamento di “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 6 febbraio 2021.

Affari Tuoi (Viva gli Sposi!), ospiti di sabato 6 febbraio 2021

Sabato 6 febbraio 2021 dalle ore 20.35 torna “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”, il varietà condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1 giunto al gran finale. Ultimo appuntamento con il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Ancora una volta protagonisti una coppia di sposi chiamati a giocare alla ricerca del pacco contenente il montepremi da 300mila euro. Ad oggi nessuna delle coppie concorrenti è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi di 300mila euro, ma hanno portato a casa cifre ugualmente importanti per realizzare alcuni piccoli sogni.

Parte fondamentale del gioco la presenza di 10 personaggio vip a cui saranno affidati i pacchi. Ospiti di questa settimana per le dame: Pamela Camassa, Claudia Gerini e Marisa Laurito. Nel ruolo di cavalieri, invece, ritroveremo Gigi Buffon (Ubaldo Pantani), Maurizio Casagrande, Massimo Ceccherini, Gabriele Cirilli, Mago Forest, Nino Frassica e Francesco Pannofino.

Affari tuoi viva gli sposi quanto hanno vinto? Per nessuna coppia il montepremi da 300mila euro

La presenza dei personaggi vip ad Affari Tuoi Viva gli sposi è parte integrante dello show. I pacchisti, infatti, dovranno non solo aprire i 20 pacchi contenenti i premi del gioco, ma anche aiutare la coppia di futuri sposi a rompere il ghiaccio. Oltre ai vip da non dimenticare è il ruolo del Dottore che, con le sue offerte tramite telefono, è pronto a sorprendere i concorrenti cambiando le sorti del percorso. Le sue offerte, a volte diaboliche e altre volte vantaggiose, trarranno in inganno la coppia di promessi sposi.

Da non dimenticare poi il momento del “pacco feeling”: ossia la coppia di fidanzati sarà sottoposta ad una serie di domande per testare la loro reciproca conoscenza. Se i due promessi sposi risponderanno allo stesso modo potranno vincere un premio speciale di 10mila euro che andrà ad aggiungersi a quello finale del pacco.