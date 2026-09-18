Pasquale dal Molise vince 200mila euro ad Affari tuoi dopo aver rifiutato un’ultima offerta da 60mila euro. Protagonista della puntata del 18 settembre, il concorrente affronta la partita insieme alla figlia Maria, alternando scelte coraggiose e battute con Stefano De Martino. A regalargli il lieto fine è il pacco numero 13, scelto durante il gioco al posto dell’8.
Chi è Pasquale, il concorrente del Molise ad Affari tuoi
Pasquale ha 38 anni, vive a Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, e lavora nel settore delle onoranze funebri. Una professione che diventa subito lo spunto per diversi momenti di ironia con il conduttore.
Al suo fianco c’è la figlia Maria. La moglie, invece, è rimasta al lavoro nella casa funeraria, come spiega lo stesso concorrente durante la trasmissione. La spontaneità di Pasquale accompagna tutta la serata, tra risate e un’esclamazione colorita che diverte anche De Martino.
Il cambio decisivo: dal pacco numero 8 al 13
L’inizio della partita non è particolarmente favorevole, ma alla prima proposta di cambio Pasquale decide di tentare una strada diversa: lascia il pacco numero 8 e prende il 13.
Una scelta che acquista subito un significato importante. Nel pacco abbandonato, infatti, c’è soltanto 1 euro. Il concorrente molisano prosegue così la sfida, mentre le successive aperture modificano gli equilibri del tabellone.
Il Dottore propone prima 19mila euro e poi 25mila euro, ma Pasquale rifiuta entrambe le offerte. Proprio quelle cifre alimentano un siparietto legato al suo mestiere: il concorrente immagina scherzosamente una cerimonia per il Dottore, aggiungendo alla proposta più alta persino un elicottero per il lancio dei petali.
Pasquale rifiuta 60mila euro: nel pacco ci sono 200mila euro
Il momento decisivo arriva con due soli pacchi ancora in gioco, il 13 e il 17. Le somme rimaste sono lontanissime: 75 euro da una parte e 200mila euro dall’altra.
Il Dottore cerca di chiudere la partita con un’offerta da 60mila euro. Pasquale sceglie però di proseguire, rinunciando alla cifra sicura per scoprire il contenuto del proprio pacco.
La decisione viene premiata: nel numero 13 ci sono 200mila euro. Per Pasquale e sua figlia Maria la serata si conclude con una grande vincita, al termine di una partita segnata dal cambio iniziale e dalla scelta di rischiare fino all’ultima apertura.