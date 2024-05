Affari Tuoi non in onda oggi, 22 maggio 2024: perché? Il motivo

Affari Tuoi questa sera, mercoledì 22 maggio 2024, non andrà in onda. Lo show, condotto da Amadeus, si deve prendere un giorno di stop prima di chiudere definitivamente questa stagione che ha fatto registrare il record di ascolti. Vediamo insieme il perché e cosa verrà trasmesso al suo posto.

Affari Tuoi non va in onda oggi, 22 maggio: il motivo

Cambio di programmazione su Rai1 per la giornata di mercoledì 22 maggio 2024. Il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il gioco che consente ad un ‘pacchista’ di vincere un montepremi fino a 300 mila euro in gettoni d’oro, non andrà in onda. Il motivo?

L’emittente pubblica ha acquistato i diritti dell’Europa League, una scelta vincente dato che in finale si trova una squadra italiana. Tra Roma, Milan e Atalanta che erano arrivate sino ai quarti, il percorso della formazione allenata da Gasperini è stata un crescendo. L’Atalanta ha infatti eliminato il Liverpool e poi in semifinale, con estrema facilità, l’Olympiacos. Ora affronterà il Bayer Leverkusen nella finale di Dublino in una sfida che si preannuncia essere entusiasmante.

Affari Tuoi quindi non andrà in onda per lasciare spazio ad Atalanta-Leverkusen con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda giovedì 23 maggio. Sarà possibile vedere l’incontro oltre che in chiaro, anche per gli abbonati di Sky Sport ed in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Alle 20.00 Tg1

ore 20.30 Cinque Minuti

Ore 20.35 Pre partita

Calcio d’inizio alle 21.00 Atalanta-Bayer Leverkusen , la gara

, la gara Ore 23.25 Porta a Porta

Curiosità e precedenti tra le due squadre

L’Atalanta arriva alla sua prima finale di Europa League dopo aver perso quella di Coppa Italia contro la Juventus. Difficile il recupero per De Roon che ha subito un infortunio. Il Bayer, campione di Germania, ha vinto in semifinale per 4-2 contro la Roma. Il match si giocherà alla Dublin Arena che ospita le partite delle nazionali di calcio e rugby dell’Irlanda, con una capienza di 50 mila persone.