Affari Tuoi, oggi lunedì 14 ottobre 2024, non va in onda. Si ferma il game show condotto da Stefano De Martino che non sarà trasmesso questa sera su Rai1. Scopriamo insieme il motivo e cosa prende il suo posto.

Stop ad Affari Tuoi con Stefano De Martino: perché non va in onda oggi 14 ottobre

Cambio di programmazione per Rai1 che, per la seconda volta in pochi giorni, ferma Affari Tuoi. Il programma, condotto da Stefano De Martino, sta facendo registrare ascolti e vincite record. Da quando l’ex allievo di Amici ha esordito al timone del quiz show lo scorso 2 settembre, sono stati vinti oltre 1 milione e mezzo di euro in poco più di un mese. La Rai però ha fermato il programma per la giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2024. Stasera infatti Affari Tuoi non andrà in onda al consueto orario in pre access time, ma perché?

Come in occasione di Italia-Belgio, la Nazionale ferma il gioco dei pacchi. Si gioca infatti Italia-Israele, quarta partita del ciclo UEFA di Nations League 2024-25, in programma allo stadio Friuli di Udine. Dopo il pari con i red devils, la Nazionale di Spalletti cerca una vittoria contro Israele. Il pre-partita inizierò alle 20.30, subito dopo il Tg1, mentre il calcio d’inizio è alle 20.45. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e il commento tecnico a Daniele Adani. A bordo campo Tiziana Alla mentre alle interviste di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Affari Tuoi, quando torna in TV?

Affari Tuoi tornerà presto a farci compagnia e andrà regolarmente in onda martedì 15 ottobre 2024 alle 20.35 su Rai1. Ci sarà un nuovo concorrente della Campania dopo che domenica è stata la volta di Fabiana che si è portata a casa 40 mila euro accettando l’offerta del Dottore. In palio, come sempre, ci sono 300 mila euro in gettoni d’oro.