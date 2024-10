Affari Tuoi, oggi giovedì 10 ottobre 2024, non va in onda. Cambio di programmazione per la Rai che non trasmette il game show condotto da Stefano De Martino. Scopriamo insieme il motivo e cosa andrà in onda al suo posto.

Si ferma Affari Tuoi con Stefano De Martino: perché non va in onda oggi 10 ottobre

Continua il successo di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi. Il conduttore, che ha esordito lo scorso 2 settembre al timone del quiz show, non ha fatto rimpiangere Amadeus e sta registrando ascolti record. Viaggia infatti su una media di oltre 5 milioni di telespettatori a puntata e uno share che è arrivato anche al 27% grazie anche alle numerose vincite dei concorrenti. Numeri destinati a crescere dato che piace la sua conduzione giovane e la sua empatia verso i concorrenti. La Rai però ha fermato il programma per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2024. Stasera infatti Affari Tuoi non andrà in onda al consueto orario in pre access time, ma perché?

Al suo posto, la Rai trasmetterà in chiaro la terza partita di Nations League tra Italia e Belgio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le vittorie contro Israele e Francia, la Nazionale di Spalletti punta a qualificarsi per il prossimo turno. Il pre-partita inizierò alle 20.30, subito dopo il Tg1, mentre il calcio d’inizio è alle 20.45. La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e il commento tecnico a Lele Adani, con Tiziana Alla a bordocampo. Le interviste a cura di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni in studio commenteranno le azioni più salienti.

Affari Tuoi, quando torna in TV?

Il gioco dei pacchi tornerà presto a farci compagnia e andrà regolarmente in onda venerdì 11 ottobre 2024 alle 20.35 su Rai1. Nelle prossime puntate, conosceremo i nuovi concorrenti che potranno portarsi a casa il montepremi massimo di 300 mila euro in gettoni d’oro. Così come accaduto ad Ornella e il suo compagno Giuseppe nella puntata trasmessa il 26 settembre.