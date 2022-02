Affari tuoi formato famiglia contro C’è posta per te, Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo contro Maria De Filippi, è questa la nuova sfida del sabato sera, che partirà dal prossimo sabato 19 febbraio 2022. Amadeus e sua moglie sono i due volti scelti dalla Rai per provare a scalfire il successo di pubblico di Maria De Filippi durante il sabato sera. Chi vincerà la lotta degli ascolti tv? La Rai riuscirà a detronizzare il dominio incontrastato di “Queen Mary”?

Affari tuoi formato famiglia vs C’è posta per te

È cosa risaputa che C’è posta per te, programma condotto da Maria De Filippi, è la trasmissione più seguita in casa Mediaset. Il programma è da oltre vent’anni la ricetta mai invariata, che conquista successi su successi, stagione dopo stagione. Negli anni contro la De Filippi, la Rai ha messo in piedi una programmazione tv molto serrata, ma nulla sembra scalfire il successo della trasmissione dei sentimenti in onda su Canale 5. Chi più di tutti si è scontrata con la regina di Mediaset è stata Milly Carlucci con il suo Ballando con le stelle.

Dal 19 febbraio prossimo, a scontrarsi con Maria De Filippi sarà l’asso nella manica di mamma Rai: Amadeus. Il conduttore, reduce dal grande successo del Festival di Sanremo e dall’enorme seguito del pre-serale di Rai 1, I soliti Ignoti, si troverà a scontrarsi con la De Filippi e il suo C’è posta per te.

Il conduttore riporterà in tv uno dei classici di Rai 1: Affari Tuoi. Il programma cambia veste e diventa Affari tuoi formato famiglia. Con Amadeus, visto che di famiglia si tratta, ci sarà sua moglie Giovanna Civitillo.

Affari tuoi formato famiglia: la nuova formula con famiglie e ospiti vip

La nuova formula vedrà coinvolti non un solo concorrente ma un’intera famiglia. A presentare le famiglie che giocheranno durante le varie puntate ci penserà proprio Giovanna. Prevista anche la partecipazione di alcuni ospiti, nella prima puntata pare dovrebbero prendere parte Gigi D’Alessio e Antonio Cassano. I concorrenti vip devolveranno in beneficenza il montepremi, mentre le famiglie potranno tenere per loro la vincita che riusciranno ad accumulare durante il gioco.

Affari tuoi formato famiglia vs C’è posta per te: chi vincerà negli ascolti tv?

Riusciranno Amadeus e Giovanna a vincere la sfida del sabato sera a suon di dati Auditel e percentuali di share? Per scoprirlo non ci resta che stare a guardare. Di certo c’è il fatto che questa volta la Rai punta all’uomo del momento per cercare di scalfire il primato di Maria De Filippi e lo fa chiamando in causa anche sua moglie, un modo chiaro della prima rete della tv di Stato, di portare anche nella prima serata del sabato di Rai 1 i sentimenti, quelli familiari, argomento che da anni è fortemente presente nel sabato sera di Canale 5.