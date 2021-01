Quest’oggi, domenica 3 gennaio 2021, Adriano Celentano ha telefonato a Domenica In. Durante la diretta del programma di Mara Venier, in onda nel pomeriggio di Rai 1, il molleggiato ha fatto una bellissima sorpresa alla conduttrice, ma soprattutto alla sua ospite, Giovanna Ralli. Ecco di cosa hanno parlato tutti insieme e soprattutto cosa ha detto Celentano in diretta sull’ammiraglia Rai.

Adriano Celentano a Domenica In: la telefonata per Giovanna Ralli

Per fare una bellissima sorpresa all’amica Giovanna Ralli, Adriano Celentano ha telefonato a Domenica In durante la puntata di oggi, domenica 3 gennaio 2021. Il grandissimo artista ha chiamato in studio per congratularsi con la Ralli e chiacchierare un po’ con lei in merito ai vecchi tempi, ai lavori fatti insieme e al possibile futuro in tv.

Celentano ha fatto diversi complimenti alla Ralli, ma ha soprattutto detto che vedendola in televisione non l’aveva riconosciuta. Sembrava, infatti, più giovane di circa trentacinque anni e stentava a credere che fosse proprio lei. Chi non vorrebbe ricevere un complimento del genere? Celentano ha infatti sottolineato di essere rimasto colpito dalla sua “freschezza e giovinezza“.

I due amici di vecchia data hanno rivissuto il passato attraverso qualche aneddoto, si sono scambiati complimenti, ma anche e soprattutto auguri. Adriano Celentano compirà infatti 83 anni il prossimo 6 gennaio. L’artista è nato il giorno dell’Epifania del 1938.

Altre news emerse dalla telefonata? Ebbene nonostante l’età, Celentano ha promesso alla Ralli di tornare a pensare alla possibilità di approdare nuovamente in tv raccogliendo l’accorato appello dell’amica.

Adriano Celentano che chiama a #DomenicaIn per fare gli auguri a Giovanna Ralli. Il tutto in presenza del vice ministro Sileri e di Paolo Fox 😂 pic.twitter.com/sJZbt62vRX — Cinguetterai (@Cinguetterai) January 3, 2021

Covid -19 e vaccini: la posizione di Celentano e della Ralli

Complice la presenza del Vice Ministro Pierpaolo Sileri, Adriano Celentano e la Ralli hanno parlato anche di Covid-19 e vaccini. Celentano ha detto a Mara Venier di essere chiuso in casa, insieme alla moglie, Claudia Mori, da circa un anno. Il Covid-19 l’ha sicuramente spaventato molto.

Celentano ha poi aggiunto, parlando con totale schiettezza con la padrona di casa, l’amica Ralli e Sileri, che non si è mai vaccinato contro l’influenza, ma che quando sarà il suo turno si vaccinerà contro il Covid-19. Oltre a lui anche Claudia Mori.

Mara Venier e la stessa Ralli hanno ribadito il concetto, sottolineando a tutti i telespettatori l’importanza del vaccino per poter tornare tutti insieme alla vita di prima. Proprio la Ralli, oltretutto, appena visto Sileri entrare in studio, si era lanciata a porre domande al Vice-Ministro per poter capire meglio il tutto e si era offerta spontaneamente anche per sensibilizzare coetanei e fan sulla questione.