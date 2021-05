Adriano Celentano, mai più video su Facebook e Instagram: ecco perchè

Adriano Celentano ha preso una decisione importante, il molleggiato ha deciso “di non pubblicare più video su Facebook e Instagram”. Una scelta quella di Celentano che lascia senza parole i suoi tantissimi follower. A comunicarlo è proprio il cantante, con un lungo post pubblicato sui suoi social.

Adriano Celentano: mai più video su Facebook e Instagram. Il motivo

“Cari amici Inesistenti! Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video, sia su “Instagram” che su “Facebook” per motivi TECNICI e vi chiedo scusa per questo”. – Con queste parole Adriano Celentano comunica la sua decisione di non pubblicare più video sui suoi social “Facebook” e”Instagram”.

Il motivo di questa decisione? Celentano lo spiega parlando di un qualcosa che lo rattrista particolarmente: “Ho perso le notti a giocare per sorprendervi coi miei Video, ma quando poi li vedo su INSTAGRAM e su FACEBOOK noto, come anche in questo ultimo di Battiato, che sono SPUDORATAMENTE fuori SYNC, e ciò mi rattrista terribilmente. (Per chi non lo sapesse, essere fuori SYNC significa vedere un film dove c’è uno che muove le labbra, ma non si capisce cosa dice perché l’AUDIO non va insieme al movimento della bocca). Un difetto direi di INCOMPETENZA catastrofica, per altro in netto CONTRASTO con l’atterraggio dei cinesi su MARTE… non loro personalmente, ma un loro carrello con tutti gli attrezzi”.

Lo sfogo di Celentano tocca temi importanti

In merito alla SYNC, lo sfogo di Adriano Celentano è molto più profondo di quello che sembra e si rifà a temi importanti e di attualità come la caduta di ponti e funivie, due delle più grandi tragedie che hanno colpito il nostro paese: “Un difetto quello del SYNC che non riguarda solo le diverse piattaforme digitali, ma anche i canali TELEVISIVI, come Rai, Mediaset e altri. Il SYNC, per loro non è che un optional… è sempre in RITARDO o in ANTICIPO, come in ritardo sono le idee di chi fa televisione, figlia di una cattiva manutenzione. Ecco perché poi crollano i ponti, le funivie e la gente muore”.

Questo problema tecnico, come spiega il cantante, si verifica anche per i programmi tv. Un problema che si manifesta soprattutto quando vengono mandati in onda vecchi film: “Lo si vede anche quando trasmettono i vecchi film. Anche lì i grandi attori di una volta arrivano sempre dopo, perché prima di loro arriva la polvere dalla quale devono farsi largo… Mi dispiace ragazzi, perché avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video, ma è più forte di me e neanch’io so spiegarmi il perché… Le carte non lo dicono, ma qualcuno giura che il mio secondo nome fosse proprio SYNC…”.

“Sync Celentano… e lo sapete perché?… Perché il SYNC è Musica. E’ il passo di un equilibrista. Il SYNC è il dipinto di un quadro. Il centro di una grossa risata. Ma soprattutto, è il battito di un cuore innamorato. E io non voglio essere fuori SYNC… specialmente quando parlo con voi non voglio esserlo!… Ma vi scriverò!!! L’Inesistente”.

I commenti dei follower

Il post di Celentano ha subito aperto un dibattito in rete. Tra i commenti dei follower apparsi sotto al post c’è chi definisce il cantante: “La saggezza in persona, sei sempre stato 30 anni avanti a tutti! Grazie!”.

In molti concordano con la scelta del molleggiato, ma pur apprezzando il gesto c’è chi scrive: “Come faremo senza i tuoi video”. Tra i tanti c’è anche chi non condivide questa decisione, proprio perchè i video di Celentano “sono bellissimi e fatti con intelligenza e creatività”.

Sicuramente la scelta di Adriano Celentano farà ancora parlare e discutere il popolo della rete. Quello che possiamo sperare, è che quella presa da Celentano possa essere una decisione momentanea e non definitiva.