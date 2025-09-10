Sono mesi che si ipotizza di un possibile ritorno di Adriano Celentano in Rai con un progetto ambizioso che riporterebbe il grande cantautore e attore italiano sugli schermi della tv pubblica. Un progetto in cantiere da diverso tempo che però al momento non ha ancora visto da parte dell’azienda di Stato l’ok definitivo. A irrompere, legittimamente, e quindi a portare alla luce lo stato di fatto è Claudia Mori, moglie dell’artista che attraverso la pagina Instagram del cantante pubblica la lettera indirizzata all’amministratore delegato della Rai.

Adriano Celentano torna in Rai? Claudia Mori scrive all’AD Rossi

Poche righe ma che accendono i riflettori sullo stato dei lavori riguardanti il ritorno del grande Adriano Celentano in Rai con un progetto inedito. Nella lettera, a firma di Claudia Mori appunto, moglie del cantante nonché amministratrice delegata dell’etichetta discografica Clan Celentano dal 1991, la Mori chiede all’amministratore delegato della tv pubblica Giampaolo Rossi, “La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”.

Nessuna risposta da parte dell’azienda

Nella missiva, Claudia Mori racconta anche di un primo incontro avvenuto mesi fa proprio a Milano dove ha sede il Clan Celentano, alla presenza di Gianmarco Mazzi. Incontro durante il quale è stato presentato il lavoro di Celentano. La Mori riporta anche di un certo interesse da parte dell’AD Rai al progetto, e che dopo quell’incontro avrebbe dovuto avere luogo un altro incontro proprio alla presenza di Adriano Celentano per mostrare una proiezione dell’idea del progetto. La moglie del cantautore italiano riporta che ad oggi nessuna risposta da parte dell’azienda della tv pubblica è arrivata in merito al ritorno di Celentano in Rai.

La lettera di Claudia Mori all’AD Rai Giampaolo Rossi

Pubblichiamo di seguito la lettera integrale di Claudia Mori all’amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi:

Oggetto:…il tempo se ne va!

Egr. Dott Rossi

AD Rai Radio Televisione Italiana,

Come sa?

Le scrivo perché a questo punto mi corre l’obbligo di sollecitare la sua risposta circa l’interesse o meno del ritorno di Adriano Celentano in Rai.

Mesi fa, ci siamo incontrati lei ed io a Milano al Clan (era presente anche Gianmarco Mazzi) dove le ho presentato il lavoro di Adriano.

Lei dimostrò grande interesse e decidemmo di rivederci entro pochi giorni anche con Adriano che le avrebbe organizzato una proiezione per mostrarle il suo lavoro.

Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua.

Vede dott. Rossi, una risposta è d’obbligo.

Qualunque essa sia.

La Rai è interessata al ritorno di Celentano?

E questa la risposta più importante che ci dovete dare.

Cordiali saluti, Claudia Mori