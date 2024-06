I temi che Adriano Celentano ha sempre affrontato diventano oggetto di un’importante campagna di Universal Music Italia. L’idea è quella di voler rendere omaggio ad Adriano Celentano, artista unico, straordinario prezioso e sempre contemporaneo, pubblicando in Greenyl (un innovativo tipo di vinile ecologico e sostenibile) alcuni dei suoi album più significativi: in particolare, quelli che hanno affrontato ante litteram gli argomenti chiave del nuovo millennio.

Adriano Celentano, da oggi sei album-capolavoro in versione Greenyl

A partire da oggi, venerdì 7 giugno 2024 saranno disponibili in vinile green e in versione limitata sei album tra i più iconici e significativi del repertorio di Adriano Celentano. Eco di seguito quali dei sei album famano parte di questa speciale collezione: Il ragazzo della via Gluck (1966); Azzurro (1968); Le robe che ha detto Adriano (1969). E ancora, I mali del secolo (1972); Yuppi Du (1975) e Svalutation (1976).

Cos’è il Greenyl e perchè è importante per l’ambiente?

Il Greenyl è un supporto fonografico molto innovativo, nato con l’intento di ridurre al minimo possibile l’impatto ambientale della produzione di dischi in vinile (che negli ultimi anni ha subìto un’impennata a causa dell’enorme richiesta di collezionisti e appassionati) senza però intaccare in alcun modo il tipico suono caldo e definito che caratterizza appunto la musica incisa sui dischi in vinile da sempre. Un disco quindi ecologico e sostenibile, realizzato senza PVC e con il 99% di plastica riciclata certificata; l’80% dell’energia utilizzata per fabbricare questo tipo di disco, inoltre, proviene da pannelli solari.

Un disco che sposa le battaglie portate avanti negli anni da Adriano Celentano

Un’idea quella proposta da Universal Music Italia, che sicuramente ha trovato il parere favorevole dell’artista, che da sempre è attento a tematiche importanti legate alla salvaguardia del nostro Pianeta come ecologia, inquinamento, l’importanza di combattere l’indifferenza e la discriminazione, fino alle sue lotte contro il materialismo della società consumistica.