Adriana Volpe a Verissimo ha parlato del suo ex marito e di come sia finita la relazione dicendo: “Il mio ex ha fatto dichiarazioni gravi, ma va protetto e rispettato“. L’opinionista del GF VIP ha raccontato la sua esperienza nel reality e di come tutto il suo mondo sia cambiato una volta uscita dalla casa. Ecco cosa ha detto la Volpe a Silvia Toffanin nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo in onda sabato 18 settembre 2021 su Canale 5.

Adriana Volpe a Verissimo: da concorrente a opinionista del GF VIP

L’intervista ad Adriana Volpe a Verissimo è iniziata parlando di GF VIP. La neo opinionista ha confessato: “quando Alfonso me lo ha proposto gli ho detto: “Sono già là““.

L’esperienza nel reality è stata davvero importante per la Volpe, le ha cambiato la vita. Ciò si evince dalle sue parole a Silvia Toffanin.

“E’ stato un volo senza paracadute. Quel reality ha cambiato tante cose. Professionalmente mi ha fatto assaporare la libertà di fare un prodotto televisivo senza copione. Ero libera di essere me stessa, di dire le cose con le mie parole, con il mio modo di fare. Ero libera di non sentire confine e di essere quella che sono. Quando sono uscita è stata dura“.

Cosa è accaduto? Per la prima volta, dopo tanto tempo, grazie a Verissimo, la Volpe ha avuto modo di raccontare emozioni e sentimenti, ma anche ciò che i suoi fan non potevano sapere dopo l’abbandono della casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale.

“Io sono uscita perché mi è stata data la notizia che un mio familiare era stato ricoverato. In quel momento ho pensato non c’è tempo da perdere, il mio ruolo di mamma è più importante e ho pensato immediatamente a mia figlia perché era in quella casa. Sono uscita e mi sono trovata davanti ad un mondo completamente cambiato. Gente con i guanti, mascherine, non ci si poteva toccare, la macchina non poteva portarmi immediatamente in Svizzera ... .”

Adriana Volpe ha poi aggiunto: “Sono arrivata e quegli occhi di mia figlia io non li dimenticherò mai. Avevamo tutte e due la mascherina, eravamo vestite come dei palombari, e mi avevano detto che dovevo mantenere le distanze. Silvia quanto poteva durare quella situazione? Non ce l’ho fatta. Ho pensato allora che il destino sia uguale per tutti. Ti fai il segno della croce ed entri. Incredibile come Giselle sia stata forte“.

Adriana Volpe e la fine del matrimonio: un ex che va protetto

In merito alla fine del suo matrimonio, invece, con molto pudore e grande senso di protezione sia verso l’ex che verso la figlia, Adriana Volpe ha svelato: “Ritrovarti dopo tanti anni di matrimonio, e vedere che la persona accanto a te giorno dopo giorno cambia, giorno dopo giorno non la riconosci più e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile.

La conduttrice ed opinionista ha fatto l’esempio della corda. Fra le sue mani sentiva di avere una corda con cui cercava di tirare a sé il marito e tenerlo vicino. Nonostante i suoi tentativi, tutto sembrava vano. Più tirava e più si faceva male. Così ha capito che era meglio lasciare la presa, lasciarlo libero di andare.

Con estrema lucidità Adriana Volpe ha sottolineato: “Il mio ex marito ha fatto dichiarazioni gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una bambina nel mezzo” Poco dopo ha però aggiunto una cosa ancora più importante: “In questo momento lui va protetto. E’ una persona fragile, che ha dei problemi e va protetto e rispettato e va protetta soprattutto mia figlia. Io ci sono, in questo momento è tutto sulle mie spalle. E’ una bambina forte. Sono convinta che ci vorrà tempo, ma conquisteremo tutti e tre la nostra meritata serenità“.

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista integrale ad Adriana Volpe