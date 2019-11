Lo scorso 7 novembre è tornato sugli schermi dell’ammiraglia del Biscione Adrian: la graphic novel di Adriano Celentano, ma con un po’ di cambiamenti. Ricorderete infatti che lo scorso autunno fu sospeso perché gli ascolti non furono eccezionali.

Adrian torna giovedì 14 novembre 2019, ecco quali ospiti ci saranno

Il molleggiato la scorsa puntata ha ospitato nel suo show, 5 pilastri della televisione italiana: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Massimo Giletti, Gerry Scotti e Piero Chiambretti. Questo giovedì, chi saranno gli sopiti che allieteranno la serata?

Nel promo passato da Mediaset, sono stati annunciati la queen della tv italiana, Maria De Filippi e Gianni Morandi, grande amico di Adriano. Quindi dopo i conduttori al maschile, arriva la conduttrice donna per antonomasia e uno dei cantautori italiani più pregevoli della musica italiana. Morandi lo ricordiamo, è anche impegnato nella fiction L’isola di Pietro 3, che riscuote un discreto successo in termini di Share.

Siamo sicuri che la presenza di Maria De Filippi gioverà moltissimo allo share del programma, del resto Maria è soprannominata la “Sanguinaria” per registrare ascolti da record e tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.

L’estro di Celentano, la competenza della De Filippi, il bel canto di Morandi su canale 5

Di cosa parleranno Celentano e la De Filippi? Se la scorsa puntata si è parlato di tv, ipotizziamo che Maria possa parlare di sentimenti e di come vengono trattati in tv.

Non dimentichiamo infatti che Maria, conosce perfettamente la tv e la sa anche fare, visti i risultati. I sentimenti del resto sono la chiave dei suoi programmi, da Uomini e Donne, nella ricerca dell’uomo o la donna ideale a C’è posta per te. Per non parlare di Temptation Island dove le coppie mettono alla prova il loro sentimento.

Di certo l’imprevedibilità di Adriano Celentano non è da sottovalutare! Ma poco importa, quando si ha la possibilità di vedere questi mostri sacri della tv e dello spettacolo siamo sicuri che passeremo una bellissima serata.

Maria De Filippi e Gianni Morandi, dunque saranno ospiti di Adriano Celentano nella puntata di giovedì 14 novembre di Adrian, in diretta dallo studio Robinie di Cologno Monzese, ovviamente su Canale 5.

Ci sarete?