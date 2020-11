Il mondo dei manga e degli anime giapponesi oggi piange la scomparsa di uno tra i suoi fumettisti più celebri. All’età di 81 anni è morto Takao Yaguchi conosciuto ai più per essere stato il creatore di Sampei, storico manga diventato poi una serie tv animata di grande successo anche in Italia. La morte è avvenuta lo scorso 20 novembre, ma la famiglia dell’artista solo a tumulazione avvenuta ha rilasciato la notizia della sua scomparsa. Infatti, solo nel corso nella notte di mercoledì 25 novembre, le agenzie di stampa (anche quelle italiane) hanno diffuso il comunicato. Morto all’ospedale di Tokyo a causa di un tumore al pancreas, il fumettista lascia ai posteri un’eredità senza precedenti.

Si spegne Takao Yaguchi, il creatore di Sampei

Nato nella città di Yokote, città giapponese della prefettura di Akita nell’ottobre del 1939, Takato Yaguchi ha sempre avuto la passione per l’arte. Nel corso degli anni ’60 ha iniziato a lavorare nei manga e solo nel 1973 ha creato la serie che lo ha poi consacrato al successo. La prima tavola di Sampei è stata disegnata nella primavera del 1973 ed è stata serializzata fino al 1983 per la rivista Weekly Shonen Magazine.

Alla luce di un buon riscontro da parte del pubblico, i capitoli sono stati raccolti in 65 volumi che sono stati poi pubblicati a cadenza mensile. Le avventure di quel 13enne spensierato ed esperto di pesca, hanno ispirato una lunga serie animata e sono legate ai ricordi di un giovane Yaguchi quando andava a pesca con il nonno e un suo caro amico.

Un uomo che ha rivoluzionato il mondo dei manga

La serie tv di Sampei, prodotta dalla Nippon Animation nel 1980, è stata trasmessa per ben 109 episodi ed è stata esportata in 70 paesi in tutti il mondo tra cui anche l’Italia. Qui è arrivata solo nel 1982 prima su Rete Quattro per concludersi poi solo su qualche piccola emittente locale. Tra gli amanti e gli estimatori dei manga è un vero e proprio cult. Di recente è stato anche prodotto un lungometraggio animato, remake dell’anime.

Per Takao Yaguchi non c’è stato solo Sampaei. A fine anni ’80 ha realizzato un altro manga, qui in Italia con la Kappa Edizioni, che raccontava la vita a fumetti di un celebre autore del Sol Levante attraverso gli occhi di un giovane ragazzo. Con un tratto unico nel suo genere, il fumettista ha rivoluzionato il mondo dei manga. Suoi anche Astroboy, la Principessa Zaffiro e Black Jack.