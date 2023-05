E’ morta Maria Giovanna Maglie. La giornalista e saggista si è spenta all’età di 70 anni dopo una terribile malattia presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Il cordoglio dei colleghi e della Premier Giorgia Meloni.

Maria Giovanna Maglie: è morta la giornalista dopo malattia

Lutto nel mondo del giornalismo e della televisione. Addio a Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista, ma soprattutto giornalista di successo che in passato ha lavorato anche al TG2. Classe 1952, Maria Giovanna è nata a Venezia e si è spenta all’età di 70 anni dopo una lunga malattia. L’annuncio della morte è arrivato sui social da parte dell’amica Francesca Chaouqui: “amici miei, Maria Giovanna è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. E stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come

sempre. Adesso è in pace“.

La giornalista, malata da tempo, si è spenta all’età di 70 anni presso l’ospedale San Camillo Forlanini. Pochi mesi fa l’opinionista si era sottoposta ad un’operazione al cuore per un aneurisma all’aorta. Un’operazione riuscite, ma da cui la Maglie aveva avuto delle complicazioni legate ad una forte anemia. A raccontare qualche dettaglio in più sulla malattia della giornalaia è stata l’amica Francesca Chaouqui all’agenzia Adnkronos: “era andata in ospedale mesi fa per una chirurgia cardiaca, aveva un problema valvolare. Aveva superato l’operazione, ma non era stato possibile richiudere lo sterno e si erano create delle complicanze. Ha vissuto 8 mesi in ospedale, stanotte il piede ha cominciato a diventare nero, ha avuto una complicanza venosa ed è stata portata al San Camillo. Lì, hanno riscontrato una dilatazione delle pupille non normale e temevano danni neurologici. Mentre erano in attesa di fare la tac ci hanno chiamato. Mentre eravamo là, tre minuti prima che morisse ci hanno fatto entrare, poi è spirata“.

Chi era Maria Giovanna Maglie e il cordoglio di Giorgia Meloni

Una carriera di successo quella di Maria Giovanna Maglie: dal debutto nel 1979 al quotidiano L’Unità fino all’arrivo in Rai nel 1989. Nel 1990 durante la prima guerra del Golfo diventa inviata in Medio Oriente per il Tg2 e successivamente ricopre il ruolo di corrispondente da New York fino al 1993. Durante la sua carriera ha collaborato con diversi quotidiani: Il Giornale, Il Foglio, Radio Radicale fino al ruolo di editorialista di politica statunitense per Dagospia.

Anche Giorgia Meloni ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa della giornalista: “Addio a Maria Giovanna Maglie.Forte, intelligente, combattiva, una professionista seria e sempre pronta al confronto. Ci mancherà. Le mie più sincere condoglianze a tutti i suoi cari“..