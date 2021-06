Achille Lauro firma un contratto con Amazon Prime, la piattaforma che lo vede inoltre protagonista in questi giorni nella seconda stagione di Celebrity Hunted, il reality-game con personaggi noti in fuga per l’Italia per 14 giorni.

Achille Lauro firma la collaborazione con Amazon Prime

Su Instagram Achille Lauro ha annunciato con un post la firma del contratto per questa nuova collaborazione con Amazon Prime: “Ho firmato uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime. Sono lusingato di essere diventato ambassador di una delle piu grandi realtà di entertainment del mondo”.

Di cosa si occuperà il cantante Lauro ad Amazon Prime

“Per i prossimi due anni sarò impegnato con loro (Amazon Prime) nella produzione di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie, documentari e format streaming. Sono onorato di aver cominciato questa collaborazione con la produzione di colonne sonore e inediti, con la partecipazione al film “Anni da Cane” e con questa campagna fotografica a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane”. – Ha inoltre scritto nel lungo post Achille Lauro.

Lauro ha voluto anche ringraziare chi gli ha dato questa importantissima opportunità. “Ringrazio per la fiducia e per la grande professionalità la visionaria e creativa Nicole Morganti, Head Of Italian Originals Amazon, e Francesca Bianchini per aver lavorato alla stesura di questo importante accordo. Ringrazio tutta la famiglia Amazon Prime per l’opportunità”. – Ha dichiarato il cantante.

Achille Lauro: da Sanremo al successo del brano “Mille” con Fedez e Orietta Berti

Lauro è reduce inoltre, dal grande successo del brano “Mille”. Un singolo nato grazie alla collaborazione musicale voluta da Fedez, con in squadra oltre a Lauro, anche un pilastro della musica italiana, la mitica Orietta Berti. Il brano è ai primi posti delle classifiche e sembra quasi destinato a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Un momento d’oro per il cantante, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 in qualità di ospite fisso per le cinque serate. Una partecipazione voluta in particolare dal Direttore Artistico e conduttore Amadeus. Sicuramente di Achille Lauro sentiremo parlare prossimamente per altre importanti novità.