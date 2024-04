Manca poco alla nuova trasmissione di Milly Carlucci dal titolo ‘Acchiappatalenti‘. Dopo ‘Ballando con le Stelle‘ e ‘Il Cantante Mascherato‘, su Rai1 arriva un nuovo programma che punta a scoprire futuri personaggi del mondo dello spettacolo. Vediamo insieme chi saranno gli scout, i giudici e quando andrà in onda.

Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci: i nomi dei cinque scout

Grande attesa per l’Acchiappatalenti che oggi, lunedì 15 aprile 2024, ha annunciato chi saranno i cinque scout che selezioneranno in giro per l’Italia i prossimi talenti, da sottoporre a tre giurati. I tre giudici saranno volti noti dell’emittente pubblica: Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. La prima puntata de l’Acchiapatalenti è prevista per venerdì 10 maggio 2024 in prima serata su Rai1. A condurre il programma ci sarà Milly Carlucci. In totale saranno 5 le puntate previste.

Cinque come gli scout che si metteranno in gioco: Teo Mammucari; Francesco Paolantoni; Mara Maionchi; Nino Frassica e Sabrina Salerno. Solo Mara Maionchi a XFactor ha realmente scoperto talenti nel mondo della musica, per gli altri si tratta della prima esperienza in tale ambito. Non mancheranno le risate data la forte componente di comici nel gruppo.

Anticipazioni prima puntata

Nel promo del programma, Milly Carlucci si chiede che caratteristiche deve avere un acchiappatalenti. A rispondere sono i cinque scout, per Teo Mammucari serve essere bell’uomo, per Paolantoni invece velocità. Ma anche tanta simpatia, come quella che hanno Nino Frassica e Sabrina Salerno. Mentre per Mara Maionchi una cosa è fondamentale: avere c***.

La presentatrice ha anche svelato come funzionerà la trasmissione: dopo l’esibizione del talento, i singoli scout dovranno fare un’arringa rivolta al pubblico che intanto sta votando le esibizioni dei propri pupilli. Avranno 15 secondi a disposizione per convincere tutti del valore del proprio talento. Una volta terminate le esibizioni, verrà stilata una classifica e gli scout avranno l’opportunità di scambiare i talenti. Chi vince la classifica combinata di giuria e social, porta in finale quel talento.

Lo studio de l’Acchiappatalenti sarà lo stesso di Ballando con Le stelle ma adattato al nuovo show. Sarà possibile vedere tutte le puntate del programma a partire dal 10 maggio anche in streaming su Raiplay.