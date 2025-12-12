Accademia di Pasticceria – I dolci della tradizione il format prodotto da Food Media Factory e Level 33 (entrambe società del gruppo MNcomm) che accompagna gli spettatori alla scoperta del mondo della grande pasticceria con i Maestri AMPI – Accademia Maestri Pasticceri Italiani, torna con la seconda stagione.

Seconda stagione di Accademia di Pasticceria – I dolci della tradizione: quando e dove in tv

Accademia di Pasticceria – I dolci della tradizione andrà in onda per ben cinque puntate, da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre alle ore 18:10, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Ciascuna delle cinque puntate vede la partecipazione di un conduttore d’eccezione: Luigi Biasetto, Giuseppe Amato, Yuri Cestari, Maurizio Santin e Salvatore De Riso, che affianca tre accademici nella realizzazione dei dolci della tradizione regionale italiana.

I Maestri Pasticceri AMPI sono pronti quindi a guidare il pubblico passo dopo passo nella preparazione dei grandi dolci della tradizione italiana, svelandone i segreti e offrendo preziosi consigli per la perfetta riuscita di ogni ricetta.

Le 5 puntate: il cast

Il viaggio comincia con Luigi Biasetto, che illustra le tradizioni dolciarie lombarde, partenopee e siciliane insieme ai Maestri Marco Battaglia, Salvatore Cappello e Francesco Boccia. Nella seconda puntata, presentata da Giuseppe Amato, trovano spazio alcuni dei dolci nostrani più apprezzati, come il maritozzo e la torta di mele, grazie alle ricette di Roberto Cosmo, Roberto Cantolacqua e Sandro Ferretti.

Il percorso nella tradizione regionale italiana prosegue con Sandro Maritani, Giuseppe Russi e Paolo Griffa, nel terzo episodio condotto da Yuri Cestari. La penultima tappa, con Maurizio Santin, racconta dessert fortemente legati ai ricordi emozionali dei professionisti Cesare Murzilli, Antonino Maresca e Massimo Alverà. Infine, il Presidente AMPI Salvatore De Riso, assieme ai colleghi Massimo Albanese, Elisabetta Filonzi e Antonio Daloiso, omaggia le tradizioni rispettivamente del Veneto, della Sardegna e della Puglia.