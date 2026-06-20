A Testa Alta 2 si farà. La conferma è arrivata direttamente da Sabrina Ferilli durante la seconda registrazione di Tu sì que vales 2026, secondo quanto appreso dalle anticipazioni di noi di SuperGuidaTV.

La protagonista della fiction Mediaset si è esibita in studio insieme a Raniero Monaco di Lapio, suo collega anche nella miniserie A Testa Alta – Il coraggio di una donna. Dopo il momento sul palco, i due hanno svelato al pubblico l’arrivo della seconda stagione, dando così una risposta concreta ai tanti spettatori che, dopo il finale, avevano chiesto di rivedere Virginia Terzi.

A Testa Alta 2, l’annuncio durante le registrazioni di “Tu sì que vales 2026”

La seconda registrazione di Tu sì que vales 2026 ha riservato una sorpresa speciale ai fan delle fiction Mediaset. Tra gli ospiti della puntata, Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio hanno dato vita a un’esibizione che ha divertito il pubblico presente in studio.

Ma non è stato solo un momento di leggerezza. Parlando della loro esperienza in A Testa Alta, i due attori hanno confermato che la storia tornerà con una seconda stagione.

Una notizia che, inevitabilmente, riaccende l’attenzione attorno alla fiction di Canale 5, diventata una delle produzioni più commentate dal pubblico televisivo nei primi mesi del 2026.

Sabrina Ferilli pronta a tornare nei panni di Virginia Terzi

In A Testa Alta – Il coraggio di una donna, Sabrina Ferilli ha interpretato Virginia Terzi, preside di un liceo impegnata a difendere se stessa, la propria famiglia e i valori in cui crede dopo essere finita al centro di una vicenda che sconvolge la sua vita.

Accanto a lei, Raniero Monaco di Lapio ha vestito i panni di Marco Colaianni, professore di educazione fisica e figura centrale nello sviluppo della trama.

La conferma di A Testa Alta 2 fa pensare dunque a un ritorno dell’universo narrativo della serie e, molto probabilmente, dei suoi personaggi principali. Al momento, però, non sono stati rivelati dettagli sulla trama, sull’inizio delle riprese, sul cast completo o sulla possibile data di messa in onda.