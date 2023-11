All’epoca delle riprese, nel 2018, si parlò molto di A star is born, il film co-scritto, co-prodotto e diretto da Bradley Cooper al suo esordio dietro la macchina da presa e i risultati non hanno deluso le aspettative. La pellicola è romantica e coinvolgente al punto giusto, oltre che ricca di belle canzoni e con interpreti ben calati nelle rispettive parti.

Una domanda, a questo punto, sorge spontanea: il film è tratto da una storia vera? I protagonisti sono realmente esistiti o, al contrario, scaturiti dalla fantasia di uno sceneggiatore? Ve lo diciamo di seguito, ricordandovi che A star is born va in onda nella prima serata di Venerdì 17 Novembre su Canale 5.

A star is born: la trama in breve e il cast

Diamo un’occhiata alla trama del film prima di vedere se è tratto o meno da fatti veri.

Jackson Maine è una superstar della musica con una vita privata complicata dalla dipendenza da alcol e droghe. Una sera, in un bar, fa la conoscenza di Ally, una cameriera dalla voce incantevole la quale, non a caso, lavora anche come cantante. Jackson decide di aiutarla facendola esibire accanto a lui e ne nasce una grande storia d’amore.

Per quanto riguarda il cast, oltre agli ispiratissimi Bradley Cooper e Lady Gaga, troviamo anche, fra gli altri, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos e Bonnie Somerville.

Storia vera o invenzione?

Il soggetto di A star is born, ovvero E’ nata una stella, è tutt’altro che nuovo al cinema. Quello con Lady Gaga e Bradley Cooper infatti, è il quarto remake di un film del 1937 da cui è stato tratto anche il grande successo teatrale Aashiqui 2 a Bollywood.

Premettiamo che sebbene non ci sia alcuna versione ufficiale del fatto che il soggetto racconti una storia vera, esistono in proposito diverse ipotesi secondo le quali personaggi reali l’abbiano almeno ispirata. Scopriamo di più in proposito.

Colleen Moore, Barbara Stanwyck e Lady Gaga

Secondo una versione piuttosto accreditata, il film del 1937 racconterebbe la storia della cantante e attrice statunitense, star del cinema muto, Colleen Moore, all’anagrafe Kathleen Morrison.

Un’altra teoria, anch’essa abbastanza quotata, vuole invece che il film narri, all’incirca, la storia d’amore che legò Frank Fay alla grande interprete americana Barbara Stanwyck, protagonista di tanti film memorabili e del celeberrimo telefilm, divenuto un cult del piccolo schermo, La grande vallata.

Tornando al più recente A star is born infine, Ally, secondo la maggior parte della critica, dovrebbe essere l’alter ego della stessa Lady Gaga, che nei panni del personaggio, in effetti, mostra di trovarsi decisamente a proprio agio.