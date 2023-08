Cresce l’attesa per l’80-esima edizione del Festival del Cinema di Venezia in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre 2023. Ecco tutti i film italiani in gara tra cui spicca “Comandante” di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino.

Festival del Cinema di Venezia 2023, 6 i film italiani in concorso

Sono sei i film italiani in concorso alla 80° edizione della Biennale di Venezia 2023 in programma dal 30 agosto al 9 settembre al Lido. Il cinema italiano è tra gli indiscussi protagonisti con sei pellicola in lizza per il Leone d’Oro alla 80esima Mostra di Venezia. Si tratta di:

I sei titoli, tutti di sei registi, sono stati selezioni da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra e segnano un vero e proprio record per il cinema italiano che non aveva mai raggiunto sei candidature per la vittoria del Leone d’Oro. Tra tutti i film italiani spicca “Comandante“, la pellicola diretta da Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni dell’eroe di guerra Salvatore Todaro. Tra gli italiani i riflettori sono puntati anche su “Enea“, il secondo film da regista di Sergio Castellitto che ha arruolato per l’occasione il figlio Pietro, ma anche “Felicità” che segna il debutto alla regia di Micaela Ramazzotti con protagonisti Anna Galiena e Max Tortora. Infine “Adagio”, la pellicola diretta da Stefano Sollima con Valerio Mastandrea, Toni Servillo e Pierfrancesco Favino.

Festival del Cinema di Venezia 2023, i film in concorso

Non solo film italiani in concorso al Festival del Cinema di Venezia 2023. Tra i titoli più attesi della 80esima edizione della Mostra del Cinema c’è “Ferrari“, la biografia di Enzo Ferrari, imprenditore, dirigente sportivo e pilota automobilistico italiano. La pellicola, diretta Michael Mann, vede l’attore Adam Driver nel ruolo di Enzo Ferrari. Nel cast anche Penélope Cruz e Patrick Dempsey. C’è grande attesa anche per “Maestro“, il film prodotto da Steven Spielberg e Martin Scorsese diretto e interpretato da Bradley Cooper. La pellicola racconta la storia del compositore Leonard Bernstein.

In gara anche la nuova commedia di Woody Allen dal titolo “Coup de chance” e il film che segna il ritorno di Roman Polanski alla regia. Si tratta di “The Palace” con protagonisti Fanny Ardant, Mickey Rourke e Luca Barbareschi. Infine tra i film internazionali anche “Memory“, il film di genere drammatico del 2023, diretto da Michel Franco, con Elsie Fisher e Jessica Chastain. Infine “The wonderful story of Henry Sugar“, pellicola del 2023, diretto da Wes Anderson con protagonista Benedict Cumberbatch.