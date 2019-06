2 giugno Festa della Repubblica: Rai1 ha deciso di celebrare questa importantissima data con una programmazione ad hoc. Ecco tutti gli appuntamenti in onda sulle reti Rai in occasione del 73imo compleanno della Repubblica Italiana.

Festa della Repubblica 2019: programma Rai

Il 2 giugno 2019 la Repubblica Italiana festeggia i suoi 73 anni. Un compleanno importante visto che 73 anni il popolo italiano è stato chiamato alle urne a decidere sul destino politico del nostro Paese. Il popolo italiano, diviso tra monarchia e repubblica, alla fine ha votata la Repubblica

Una data evento che la Rai ha deciso di celebrare con una programmazione ad hoc che coinvolge reti e testate, radiofoniche e televisive.

Si comincia dalle ore 06.30 con uno spazio speciale a Uno Mattina in Famiglia, mentre dal ore 09.50 andrà in onda su Rai1 la diretta della Parata militare con la collaborazione del TG1 e Rai Quirinale. Gli appuntamenti proseguono sempre su Rai1: alle ore 12.20 con Linea Verde, mentre Rai2 celebra il 2 giugno dalle ore 11.10 nello speciale di Mezzogiorno in Famiglia.

Anche Rai Cultura festeggia l’anniversario della Festa della Repubblica con una serie di speciali trasmessi su Rai Storia, Rai5 e sul portale web. In particolare proprio il portale Rai Cultura Web offre al popolo di internet la possibilità di rivedere filmati d’epoca, ma anche interviste e contenuti esclusivi del 2 giugno 1946.

Festa della Repubblica Italiana: la programmazione di Rai Storia

Su Rai Storia, invece, spazio a “Il giorno e la Storia” in onda in diversi orari (a mezzanotte e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14 e 20.10) con la partecipazione di Mario Calabresi che ricorda la nascita della Repubblica commentando il Referendum. Tra gli altri appuntamenti: alle ore 08.50 “Passato e Presente – Le donne della Costituente” con la partecipazione del prof. Gilles Pécout che racconta il diritto di voto per la prima volta delle donne.

Appuntamento poi con “La Nascita della Repubblica – La vigilia di Dante Guardamagna” diretto da Sandro Bolchi: si tratta di un racconto relativo alla vita dopo la guerra. Al centro del documentario – film le vite di persone comuni, ma anche lo scenario politico di quell’epoca. ma

Ecco altri appuntamenti previsti sui canali Rai Storia: