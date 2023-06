1918 I giorni del coraggio è uno dei migliori film a tema bellico degli ultimi anni. La pellicola va in onda Venerdì 30 Giugno in prima serata su Rai Tre: di seguito vi diciamo trama, cast, curiosità e se è tratto da una storia vera oppure no.

1918 I giorni del coraggio: la trama in breve e il cast

Siamo nel 1918, nell’ultimo anno del primo conflitto mondiale. L’esercito tedesco prepara l’offensiva di Primavera e in trincea, fra le truppe inglesi comandate dal generale Stanhope, la tensione cresce sempre di più. Fra di loro c’è il giovane Raleigh, che non vede l’ora di distinguersi in battaglia.

Per quanto riguarda il cast segnaliamo Asa Butterfield, Sam Claflin, Paul Bettany, Tom Sturridge, Toby Jones, Stephen Graham, Robert Glenister e Miles Jupp.

Il film è tratto da una storia vera?

1918 I giorni del coraggio è un film di guerra del 2017 diretto da Saul Dibb. Ma torniamo alla domanda iniziale: la pellicola è tratta da una storia vera? Ebbene, la risposta è no.

La sceneggiatura si basa su Journey’s end (Il grande viaggio), piéce teatrale del 1928 di Robert Cedric Sherriff, scrittore e sceneggiatore inglese. L’opera, un dramma sulla Prima Guerra Mondiale, segnò l’esordio dell’artista, che collaborò con successo anche al cinema. La trasposizione cinematografica di Dibb è stata accolta con favore sia dalla critica che dal pubblico.

Qualche curiosità

Vediamo infine alcune curiosità sul film e sui suoi interpreti, molti dei quali volti noti al grande pubblico: