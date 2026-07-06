‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’ con Marco Bocci: trama e cast

Marco Bocci è il protagonista di una nuova serie Rai dal titolo ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’. Scopriamo insieme la trama, il numero degli episodi e il cast di questa fiction che racconta un caso di cronaca realmente accaduto nel nostro paese.

Marco Bocci in ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’: la trama

Il 15 gennaio del 1992, un bambino di 7 anni fu sequestrato in Costa Smeralda. Si trattava del piccolo Farouk Kassam, figlio di un albergatore belga di origini indiane trasferitosi in Sardegna. Questo fatto di cronaca ha ispirato la nuova fiction Rai1 dal titolo ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’. Durante la presentazione dei palinsesti Rai dell’offerta 2026/2027 tra i titoli di punta c’è questa serie che vede come protagonista Marco Bocci. Non è stata però ancora ufficializzata la data di messa in onda.

Ma qual è la trama di ‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk’? La fiction ripercorre la vita del piccolo Farouk che vive felice con i genitori e la sorellina in Sardegna. Un giorno però viene rapito in casa da un gruppo di banditi. Soltanto dopo 177 giorni di reclusione e disperati appelli della mamma verrà ritrovato sano e salvo. Un evento storico che coinvolse persino i servizi segreti italiani portando in luce misteri, legami ed emozioni.

Numero episodi e cast della nuova fiction

‘177 Giorni – Il rapimento di Farouk‘ è composta da 6 episodi della durata di 50 minuti ciascuno. La serie è scritta da Lea Tafuri (headwriter), Antonio Manca e Vincenzo Marra. Nel cast troviamo Marco Bocci, Antonia Desplat, Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Rose Aste, Enrico Inserra, Giacomo Fadda e Giulia Bellanzoni. E ancora Leonardo Capuano, Andrea Tedde, Martina Tore, Filippo Papa, Anna Chiara Fattore, Alessandro Gazale, Fabrizio Sabatucci.

La regia della fiction è di Carlo Carlei e si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Bim Produzione (società del gruppo Wild Bunch).