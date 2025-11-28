Da oggi, 26 novembre, arriva nelle sale italiane il nuovo film dei Walt Disney Animation Studios, “Zootropolis 2”. A nove anni dall’Oscar al primo capitolo, torna l’avventura della coraggiosa coniglietta Judy Hopps e della scaltro volpe Nick Wilde. Nel sequel, i due poliziotti si trovano a indagare su un misterioso caso che sconvolge la città di Zootropolis, con l’arrivo del turbolento Gary De’Snake. Per risolvere il mistero, Judy e Nick dovranno muoversi sotto copertura e affrontare aree della città mai esplorate prima, mettendo alla prova la loro complicità. Tra inseguimenti, colpi di scena e situazioni esilaranti, la città animata torna a stupire grandi e piccini. Il film celebra l’amicizia, il lavoro di squadra e il coraggio di affrontare nuove sfide. Tra le voci italiane spiccano Michela Giraud, Max Angioni, Matteo Martari, Alessandro Del Piero, Claudio Marchisio, Max Mariola e Stefania Andreoli. “Zootropolis 2” conferma il talento Disney nel combinare intrattenimento, comicità e messaggi positivi per tutta la famiglia.

“Zootropolis 2”, intervista esclusiva a Michela Giraud

Noi di SuperGuida TV, presenti alla premiere che si è svolta a Roma al Cinema The Space, abbiamo video intervistato in esclusiva Michela Giraud. Per la comica è stata la sua prima esperienza al doppiaggio: “È stata un’esperienza molto emozionante, perché interpretare un personaggio in un cartone Disney rappresenta un po’ un traguardo nella carriera di un attore, di un’attrice, di un comico o di una comica. Per me è stato davvero un onore. Mi ci ritrovo molto, sia nelle espressioni sia nel modo di parlare, persino nei denti davanti. Insomma, è stata un’esperienza che mi è davvero piaciuta”. Come Castorina, anche Michela nella vita conduce un podcast: “Conduco un podcast insieme alla mia migliore amica di storia dell’arte, che si chiama Gioconde. La storia dell’arte, infatti, è una delle mie grandi passioni”.

Michela Giraud ha poi sorriso quando qualcuno ha tirato in ballo Shakira che nel film ha cantato la versione originale del brano: “Io all’inizio pensavo che mi chiamassero per fare Shakira però direi che a questo punto mi è andata anche meglio. Il film lancia un messaggio importante che è quello del confronto anche con chi è è molto diverso da noi e che è importante creare un ambiente in cui stanno bene tutti”. Tra i suoi personaggi preferiti Disney, Michela cita Mushu del film d’animazione “Mulan” “magistralmente interpretato da Enrico Papi che è bravissimo”.