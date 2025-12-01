Dopo quasi dieci anni dal trionfo del primo episodio, Zootropolis 2 approda finalmente nei cinema italiani il 26 novembre. La regia è firmata da Jared Bush e Byron Howard, che riportano in scena l’affiatata coppia composta dall’agente Judy Hopps e dal volpino Nick Wilde, ancora una volta alle prese con un mistero che mette in subbuglio l’intera città. Il nuovo capitolo mantiene l’ironia, l’energia e la cura visiva che avevano conquistato il pubblico, proponendo però un racconto più ampio e ricco di sorprese. Gli spettatori ritroveranno ambienti familiari accanto a quartieri inediti, popolati da specie animali mai viste prima. Il cast vocale internazionale accoglie nuovamente star come Shakira, Jean Reno, Idris Elba e il wrestler Roman Reigns. Per il doppiaggio italiano tornano Ilaria Latini e Alessandro Quarta nei panni di Judy e Nick, insieme a Leo Gullotta, Frank Matano, Paolo Ruffini e Nicola Savino.

“Zootropolis 2”, intervista esclusiva a Max Angioni

Noi di SuperGuida TV, presenti alla premiere, abbiamo video intervistato in esclusiva Max Angioni. Il comico e conduttore de Le Iene ha parlato così della sua prima esperienza al doppiaggio: “Ero esaltato alla notizia, non vedevo l’ora, al contempo però ero anche spaventato perché non l’avevo mai fatto prima. Per fortuna il direttore del doppiaggio Manfredi ci ha fatto sentire tutti a nostro agio e ci ha accompagnato in questo viaggio bellissimo in cui ho imparato tante cose e ho provato tante emozioni”. Max Angioni presta la voce a Gary: “E’ il primo serpente buono della storia della Disney. Gary è molto fragile, dolce, ma si fa carico di una missione molto importante. Lui non è l’animale adatto a farlo ma è l’unico e questo è un messaggio importante per le tante persone che lottano oggi e si chiedono se è la cosa giusta da fare”.

Zootropolis è lo specchio della società. Tanti sono i temi che vengono affrontati nel film d’animazione: “L’animazione non è obbligata ad educare ma prodotti come questo riescono a intrattenere ma anche a dare messaggi che ti inchiodano alla strada facendoti riflettere su questioni molto profonde”. Anche Max Angioni è un fan della Disney, il suo personaggio preferito è Dumbo: “Mi ha fatto piangere tanto quando ero bambino”.

Tra i temi del film c’è anche quello legato ai pregiudizi. In merito a questo argomento, Angioni ha rivelato: “Mi è capitato di avere pregiudizi positivi da parte di persone che mi dicevano che ero bravo e che poi ho deluso. Nel lavoro che faccio molto spesso capita di scontrarsi con critiche e giudizi, questo è capitato soprattutto all’inizio ma poi ci ho fatto l’abitudine”.