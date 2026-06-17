Zona Bianca di Giuseppe Brindisi torna puntuale anche durante l’estate 2026 con la versione estiva del talk show di approfondimento. Scopriamo insieme quando va in onda e le anticipazioni.

Zona Bianca, quando torna nel 2026?

Tutto pronto per il ritorno di Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. La versione estiva del popolare talk show di approfondimento torna in prima serata su Retequattro da mercoledì 17 giugno 2026 dalle ore 21.30 con la stagione estiva. Tutti i mercoledì sera si accendono nuovamente i riflettori sull’informazione ed attualità con

dibattiti, interviste e la partecipazione di tantissimi ospiti e personaggi pronti a raccontare il mondo della politica, ma anche la cronaca.

Giuseppe Brindisi, reduce dal grandissimo successo del monologo “Potresti essere tu” incentrato sul caso di Garlasco e portato in scena al Teatro Arcimboldi di Milano, torna in prima serata su Rete 4 a conferma che «politica, cronaca e attualità non vanno in vacanza».

Zona Bianca di Giuseppe Brindisi “non va in vacanza”

Il ritorno in tv di “Zona Bianca” di Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro anche durante il periodo estivo conferma il successo di un programma che spazia dalla politica alla cronaca fino ai temi di strettissima attualità. Dalle pagine del Corriere della Sera, il giornalista e conduttore ha sottolineato: «in un periodo in cui tutti i programmi si prendono una meritata pausa, noi continueremo a raccontare ciò che accade in Italia e nel mondo».

Del resto politica, cronaca e attualità non vanno mai in vacanza. Tra i temi al centro della versione estiva del popolare talk show di Rete 4 spazio al delitto di Garlasco con le ultime novità. Non solo, spazio anche alla storia della famiglia nella casa del bosco e tanto altro.

L’appuntamento con Zona Bianca è tutti i mercoledì sera dal 17 giugno 2026 su Rete 4.