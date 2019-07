C’è grande attese per le serie “The New Pope” di Paolo Sorrentino e “ZeroZeroZero” ispirata all’omonimo libro di Roberto Savino. Prima di approdare in esclusiva assoluta su Sky, le due serie saranno presentate in anteprima in occasione della 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

The New Pope e ZeroZeroZero al Festival del Cinema di Venezia 2019

Durante la prossima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2019, in programma da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre, saranno presentati in anteprima assoluta i primi due episodi di “The New Pope“, la serie evento diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino. Nel cast grandi stelle di Hollywood come Jude Law, John Malkovich, ma anche attori italiani come Silvio Orlando e Maurizio Lombardi.

Non solo, nel cast ci sono anche: Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, mentre new entry saranno Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini. Prevista anche la presenza di due guest star di eccezione: Sharon Stone e Marilyn Manson.

La seconda stagione della serie ambientata in Vaticano è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildsidee co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Dopo l’anteprima alla Mostra del Cinema, tutti gli episodi andranno in onda su Sky.

ZeroZeroZero la serie: nel 2020 su Sky

Stessa sorte anche per ZeroZeroZero, la serie diretta da Stefano Sollima e ispirata all’omonimo libro di successo di Roberto Saviano. Due gli episodi trasmessi in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 il giorno 5 settembre presso la Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Dopo il grandissimo successo mondiale di Gomorra – La Serie, Stefano Sollima torna ad occuparsi di un’opera letteraria di Saviano questa volta dedicata ai traffici internazionali di cocaina. ZeroZeroZero è il racconto di sistemi criminali e familiari intenti ad occuparsi del traffico mondiale di cocaina.

Otto gli episodi girati tra America, Europa e Africa con un cast di primissimo livello: da Andrea Riseborough a DaneDeHaan, da Gabriel Byrne a Harold Torres. E ancora: Giuseppe De Domenico, Francesco Colella e TchekyKaryo.

Dopo l’anteprima al Festival di Venezia 2019, ZeroZeroZero andrà in onda in esclusiva nel 2020 su Sky contemporaneamente in Italia, Regno Unito Germania e Austria.