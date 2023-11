Non ci sarà solo Carlo Conti a condurre la puntata finale dell’edizione 2023 dello Zecchino d’oro. La kermesse musicale, con protagonisti i bambini, sarà trasmessa dall’emittente pubblica. Le due puntate del pomeriggio saranno condotte da due personaggi molto amati dai più piccoli. Vediamo insieme di chi si tratta e dove vederlo in tv.

Zecchino d’oro 2023, chi sono i conduttori

Carlo Conti, per il settimo anno consecutivo, ha la direzione artistica dello Zecchino d’Oro che andrà in onda dall’Antoniano di Bologna dal 1 al 3 dicembre. Il presentatore condurrà anche la finale dello Zecchino d’Oro 2023 prevista per domenica. Le due puntate del pomeriggio, in diretta su Rai 1 dalle 17 alle 18.40, saranno invece presentate da Carolina Benvenga e Andrea Dianetti.

Non è la prima volta che i due lavorano insieme, nel 2009 erano stati alla guida del programma ‘Staraoke‘ in onda su Cartoon Network e, nel 2010, su Boing. Nel 2019 la Benvenga ha pubblicato il suo primo album, un progetto musicale di baby dance per YouTube Kids intitolato ‘Carolina e Topo Tip – Balla con noi!’. Andrea Dianetti invece nel 2022 ha partecipato a Tale e quale show dove si è classificato secondo.

La 66esima edizione dello Zecchino d’Oro ha come sottotitolo “La musica può” ed è all’insegna della solidarietà e dall’accoglienza. Come reso noto in un comunicato Rai:

“La musica infatti può diventare ‘pane e offrire sostegno’ alle persone più fragili dato che si è pensato a sostenere le mense francescane di Operazione Pane e il Centro Terapeutico che accompagna le famiglie di bambini e ragazzi con difficoltà dell’età evolutiva“.

Signore e signori, bambine e bambini, ladies and gentlemen 🥁🥁🥁 ecco a voi i presentatori di #Zecchino2023!😍

Ci vediamo l’1 e il 2 dicembre con @AndreaDianetti e #CarolinaBenvenga, e il 3 dicembre con Carlo Conti per la finalissima! ❤️🎶

L'appuntamento è su Rai1, non mancate!

Altra novità di questa edizione è rappresentata dall’apertura di un canale ufficiale su Tik Tok, un modo per essere più vicini alle nuove generazioni.

Chi sono gli autori dei brani

L’edizione 2023 dello Zecchino d’Oro, ancora una volta vedrà esibirsi i bambini accompagnati dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. In gara ci sono 17 concorrenti non solo italiani (da 10 regioni diverse). Tre infatti provengono da Grecia, Albania, Bulgaria. Gli autori dei loro brani, già disponibili in streaming, sono personaggi famosi del panorama musicale.

Si tratta di Loredana Bertè con “Rosso”, Max Gazzè con “Non ci cascheremo mai”, Matteo Boccelli con “Le dita nel naso” e Lorenzo Baglioni con “Puz Puz Puzzola”. Tra i nomi spicca anche quello di Paolo Vallesi con “La frutta e la verdura”, Maurizio Fabrizio e Gianfranco Fasano.