Nel 2020 la regista Patty Jenkins ha riportato sul grande schermo una delle eroine di fantasia più amate di sempre in Wonder Woman 1984, sequel dell’omonimo film del 2017. Anche in questo caso la pellicola ha avuto un notevole successo, non solo perché la protagonista, già di per sé, riscuote consensi a livello planetario, ma anche per l’originalità della trama e l’ottima performance degli interpreti.

Wonder Woman 1984 mixa alla perfezione azione, fantasia e avventura, per un risultato che piace a tutti, grandi e piccini. Il film va in onda nella prima serata di Domenica 21 Gennaio su Italia Uno: di seguito tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Wonder Woman 1984: la trama in breve e il cast

Siamo a Washington, Stati Uniti, alla metà degli anni ’80. Diana Prince, alias Wonder Woman, è un agente segreto del governo americano. Dovrà vedersela, e non sarà facile, con la terribile spia sovietica Barbara, che grazie al possesso di un potente talismano, la Pietra dei sogni, ha acquisito una forza gigantesca.

Per quanto riguarda il cast, nel ruolo della protagonista troviamo la brava Gal Gadot e, fra gli altri, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine e Connie Nielsen.

Le principali curiosità sul film

Wonder Woman 1984 è un film di genere avventura/fantasy/azione diretto da Patty Jenkins nel 2020. Queste sono le principali curiosità sul suo conto: