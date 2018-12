Arriva in prima visione su Rai 1 “Wine to love”, il film con Ornella Muti, Domenico Fortunato e Alessandro Tersigni: ecco trama e data di messa in onda

L’amore torna protagonista su Rai1 nella commedia “Wine to Love” che segna il ritorno sul piccolo e grande schermo di Ornella Muti. Ecco in anteprima la data di messa in onda, la trama e il cast di attori.

Wine to love su Rai 1: ecco quando

Venerdì 4 gennaio 2019 in prima serata su Rai1 andrà in onda “Wine to love“, la romantic comedy con Domenico Fortunato e Ornella Muti. Una storia dal sapore familiare ambientata alle pendici del Monte Vulture, in Basilicata.

Si tratta di un film realizzato con la collaborazione della Regione Basilicata, ma anche della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Gruppo Italiano Vini – Cantine Re Manfredi, Enoteca Regionale Lucana e HBG Gaming. Prodotto da Altre Storie con Rai Cinema, la pellicola segna il ritorno di Ornella Muti protagonista insieme a Domenico Fortunato, Jane Alexander e un cast di bravissimi attori.

Ecco le dichiarazioni di Domenico Fortunato, alla sua prima esperienza come regista:

Per Wine to love ho scelto una messa in scena semplice ma sensibile, cercando di renderla efficace con l’uso di quei colori caldi che i paesaggi autunnali della Basilicata mi restituivano e di far diventare gli attori, agli occhi dello spettatore, personaggi di una favola moderna. Spero di riuscire a coinvolgere ed emozionare il pubblico, conducendolo attraverso i suoi occhi e non più i miei in un viaggio da cui emerga che il bisogno di ‘passione’ è il vero ingrediente della vita. Girare il mio primo film da regista è stato un percorso incredibile, che ho affrontato con grande umiltà e rispetto e spero che questo nuovo cammino della mia carriera nel cinema possa continuare con tante altre storie.

Wine to Love: la trama

Wine to Love racconta alcune vicende che ruotano intorno all’Azienda vinicola Favuzzi. Enotrio Favuzzi è il proprietario dell’azienda che si occupa della produzione di un vino molto pregiato e consumato: l’Aglianico. Dopo il riconoscimento al World Wine Award, il vino dell’azienda diventa uno dei prodotti più richiesti anche al di fuori del territorio italiano.

Un successo che supera i confini nazionali arrivando anche a New York dove Laura Rush, direttrice di un’enoteca di lusso, è pronta a tutto pur di acquistare anche l’azienda Favuzzi. Per questo motivo la donna manda Nico, il suo braccio destro in Italia: il suo compito è quello di conquistare la fiducia di Enotrio per cercare di convincerlo a vendere il suo vino. In realtà a puntare gli occhi anche sulla produzione di aglianico è anche Luca, il fratello di Enotrio, che sommerso dai debiti vorrebbe vedere i terreni per poi investirli nella costruzione di un resort di lusso.

Nonostante le mille richieste, Enotrio non cambia idea. Le cose sono però destinate a complicare con l’arrivo di Anna Monti e della figlia. Anna è una ex modella per cui Enotrio aveva perso la testa così come il fratello Luca. Cosa succederà? Per scoprirlo non resta che seguire la commedia romantica in onda su Rai1.

Wine to Love: Il cast

Nel cast ci sono, oltre ad Ornella Muti e Domenico Fortunato, anche: Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires, Caterina Shulha, Maria Popova, Teodosio Barresi, Jane Alexander, Gianni Ciardo e Alessandro Tersigni.

La sceneggiatura è di Salvatore De Mola e Domenico Fortunato, mentre la fotografia è a cura di Federico Annicchiarico. Infine scenografia a cura di Antonella Di Martino, mentre le musiche sono di Nicola Masciullo e i costumi di Magda Accolti Gil e Sara Fanelli.