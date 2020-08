Vite da Copertina sta per tornare su Tv8 per tener compagnia, negli assolati pomeriggi di fine agosto ed inizio settembre a tutti quei telespettatori che hanno già terminato le vacanze e non possono coltivare la propria tintarella su una delle meravigliose spiagge italiane. La trasmissione darà il via alle danze molto presto e tornerà in onda con grosse novità. Quali? Ecco le ultime news!

Vite da Copertina quando inizia? Svelata la data di messa in onda

Dopo aver prolungato la messa in onda per tutto il mese di giugno, per poter così recuperare le puntate perse durante il lock-down, Vite da Copertina sta per tornare in tv. Quando? Presto, molto presto. I fan della trasmissione possono dormire sonni tranquilli perché torneranno a sapere tutto sui loro beniamini e sulle sfavillanti vite di attori e personaggi famosi nostrani ed internazionali. Ebbene sì dal prossimo 31 agosto 2020 la trasmissione di Tv8 tornerà ad andare in onda. La nuova edizione, oltretutto, prenderà il via con grosse novità.

Cambio alla conduzione di Vite da Copertina: arriva Rosanna Cancellieri

La prima novità riguarda il cambio della guardia alla conduzione. Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci hanno lasciato il posto a Rosanna Cancellieri. Si tratta così del terzo cambio di conduzione della trasmissione nata con alla guida Alda D’Eusanio.

Altre news? A quanto pare la giornalista, volto noto di Rai 3, darà un taglio diverso alla trasmissione. Di base vi sarà molto meno gossip. Ad essere poste in risalto saranno le esperienze di vita vissuta dei vari personaggi famosi in Italia e nel mondo.

La Cancellieri inviterà in studio amici e colleghi per parlare poi dei Vip in questione ed analizzare la loro figura a trecentosessanta gradi fra aneddoti e racconti in prima persona.

Si parlerà di grandi attrici italiane che hanno fatto fortuna in Francia, come Monica Bellucci, ma anche di personaggi più nostrani che con le loro vicende tengono incollati alla tv e ai vari media centinaia e centinaia di telespettatori. Un esempio? La famiglia Carrisi. Oltre ad Al Bano e alla sua carriera musicale c’è molto di più.