Tutto pronto per “Vita! Il Concerto“, l’evento trasmesso in diretta dal Circo Massimo di Roma con la conduzione affidata a Giorgia Cardinaletti e Nek. Scopriamo tutti gli ospiti e i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico.

Vita! Il Concerto, stasera su Rai 1: ospiti e anticipazioni

Stasera, lunedì 22 giugno 2026, dalle ore 21.15 appuntamento su Rai1 con “Vita! Il Concerto“, l’evento benefico condotto da Giorgia Cardinaletti e Nek. Lo show, curato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, è trasmesso in diretta dal Circo Massimo di Roma in occasione della giornata mondiale contro la droga e le dipendenze.

Il nome dell’evento “Vita” è ispirato al famoso verso di Mogol “Vita in te ci credo” e l’indimenticabile interpretazione di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto vuole essere un’occasione di partecipazione collettiva attorno a un tema universale. Una canzone e un concerto sono l’occasione giusta per condividere un messaggio importante a tutte le nuove generazioni, ma anche ai ragazzi di ieri nel credere in se stessi e in una vita piena di salute. “Believe in yourself, in a life full of health” è lo slogan internazionale dell’evento.

Vita! Il Concerto, tutti gli ospiti e cantanti

Ma passiamo agli ospiti di “Vita! Il Concerto“, l’evento di stasera di Rai1 trasmesso in diretta dal Circo Massimo di Roma. Tra gli ospiti previsti Lorella Cuccarini e Raoul Bova, ma sul palcoscenico si alterneranno anche: Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo. Tutti i cantanti ospiti saranno accompagnati dalla Nuova Orchestra Sinfonietta diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.

“Vita! Il concerto” è presentato dalle tre grandi istituzioni della musica, AssoConcerti (Associazione Italiana Musica dal Vivo), Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), e Siae (Società Italiana Autori Editori) e realizzato in collaborazione con la Fondazione Garda Valley, Fondazione No Profit – Ente del Terzo Settore, nata nel 2019 e dedita ad attività di ricerca, promozione e divulgazione scientifica sui temi della “longevità in piena salute”, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo.

L’incasso della manifestazione, al netto esclusivamente di Iva e Siae, sarà devoluto alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a sostegno delle attività di ricerca e cura.