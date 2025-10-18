Torna l’appuntamento con il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Nuovi interviste e tanti ospiti nelle puntate in onda sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 18 ottobre 2025

Oggi, sabato 18 ottobre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti della puntata c’è Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello che, dopo i problemi di salute avuti negli ultimi anni, è pronta a raccontare una nuova fase della sua vita. E ancora in studio ospite l’attore Edoardo Purgatori, figlio del giornalista Andrea Purgatori. Non solo, l’attore presenta lo spettacolo teatrale Brokeback Mountain di cui è protagonista.

E ancora: in studio torna Rosalinda Cannavò, l’attrice ed ex protagonista del Grande Fratello Vip, per un ritratto inedito di famiglia. L’attrice, infatti, è in studio con la mamma Giusy e la figlia Camilla. Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin è pronta ad incontrare Nathalie Caldonazzo e direttamente da Temptation Island la concorrente Sonia Barrile che sta vivendo la prima gravidanza con il fidanzato Simone. Infine dal mondo della soap turca “La forza di una donna” ospite Feyyaz Duman, l’attore che interpreta il personaggio di Arif.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 19 ottobre 2025

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 19 ottobre 2025 sempre dalle ore 16.30 con una nuova puntata e tanti ospiti. Tra i protagonisti delle interviste della domenica pomeriggio c’è Sonia Bruganelli che debutta da scrittrice con la prima autobiografia dal titolo “Solo quello che rimane”. In studio per una intervista – racconto la voce di Rita Pavone, una delle artiste simbolo della musica italiana nel mondo. E ancora: ospite anche Stefano Massoli, marito di Laura Santi, la giornalista affetta da una forma molto avanzata di sclerosi multipla.

Si prosegue poi con l’intervista ritratto a Giulio Golia, storica Iena del programma di Italia1 che ha recentemente pubblicato un libro – inchiesta sulla mote di Marco Vannini. In studio per ricordare Eleonora Giorgi arrivano il figlio Paolo Ciavarro con la moglie Clizia Incorvaia e il figlio Gabriele. Infine Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, la donna uccisa il 5 gennaio 2022 a Trieste.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 su Canale 5.